¿Viene álbum? Bad Bunny borra todas sus publicaciones en Instagram

El cantante urbano puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny”, eliminó este domingo todas sus fotos y publicaciones en la plataforma social de Instagram.

Al accesar al perfil de Bad Bunny en la red social, el único elemento activo es un enlace (rimas.ffm.to/unpreview) sobre el tema “Un preview”, su segundo sencillo tras lanzar anteriormente “Where she goes”.

Aunque existen teorías sobre lo que podría ser una movida publicitaria o el lanzamiento de un nuevo proyecto musical, aún el artista no ha dado detalles. De hecho, a través de su canal en WhatsApp, explicó que “Un preview” podría ser el último tema que lanza este año.

En ocasiones anteriores, el boricua ha anunciado sus proyectos utilizando el mismo formato de borrar sus “post” en Instagram, donde cuenta con más de 46 millones de seguidores.

Precisamente, ayer, sábado, la plataforma de música, Spotify, brindó una pista sobre lo que podría ser un nuevo álbum del artista. En las redes sociales de Spotify y Spotify México, compartieron una publicación con un listado donde se repite la palabra “FIRE” —fuego en español— y el hashtag “#NadieSabe”.

Ante esto, los fanáticos del artista han estado realizando comentarios debido a que se rumora que el nuevo álbum se llamará “Nadie Sabe”. No obstante, en su canal de WhatsApp, pidió a sus seguidores que solo se dejen llevar por la información que brinda a través de sus redes oficiales.

“Háganme caso a mi y solo a mi... yo he dicho algo???”, fue unas de las expresiones del artista durante el fin de semana.

El boricua ha logrado cifras récord en las plataformas digitales de música como Spotify, Apple Music y YouTube. Sus últimos proyectos han sido: “Las que no iban a salir”, “El último tour del mundo”, “X100pre”, “YHLQMDLG”, Where She Goes” y “Un Verano sin ti”, que rompió récords de streaming este año.

Critican a Bad Bunny por “desplante” a Maite Perroni en Premios Billboard

Bad Bunny tuvo una noche llena de éxitos y reconocimientos durante la trigésima edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral un momento incómodo entre el boricua y Maite Perroni, quien es actriz mexicana, productora y miembro de la conocida banda de pop latino “RBD”.

El momento surgió cuando Perroni, junto a sus compañeros de grupo, Christopher Uckermann y Christian Chávez, entregaron el premio “Canción del Año en Ventas”. Una vez el llamado “Conejo Malo” subió al escenario para recoger su galardón, Perroni se le inclinó para darle un beso, pero Bad Bunny solo le extendió la mano.

Algunos usuarios han criticado a Bad Bunny asegurando que se trató de un “desplante”, mientras otros cibernautas aseguran que fue un “despiste” debido a la euforia del momento. De hecho, en su “Broadcast Channel” en WhatsApp, el reggaetonero había confesado a sus seguidores que eventos como los Billboards le dan “ansiedad”.

Durante los Premios Billboard, Bad Bunny llevo a cabo una electrizante presentación que puso a bailar a todo el público. El artista se apoderó de siete premios que incluyen: “Artista del Año”, “Gira del Año”, y “Global 200 Artista Latino del Año”, así como dos premios por su gran éxito “Titi me preguntó”.