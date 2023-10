“Yo tenía que hacer...”: Julio Jung Duvauchelle desclasificó experiencia en el cine porno

El actor Julio Jung Duvauchelle, hijo de Julio Jung y María Elena Duvauchelle, confesó en el programa “Podemos Hablar” de CHV, cuando trabajó en películas para adultos tras estudiar cine en la ciudad de Barcelona, España.

Eso sí, antes que los demás invitados y el animador Jean Philippe Cretton lo imaginaran desnudo frente a la cámara, aclaró cuál fue su participación en cinco largometrajes triple X.

“No nos pasemos el rollo, no fui el actor. En un momento de mi vida tuve la oportunidad de estudiar cine en Barcelona y yo era un muchacho lleno de sueños”, contó, aclarando que él estaba detrás de cámaras y no actuando como un semental.

Julio Jung Duvauchelle trabajó en cine porno

“Terminando la escuela de cine, me especialicé en la coproducción de imagen y sonido y un compañero me llama para incursionar en cine erótico, y yo tenía que hacer el sonido directo”, consignó Página 7.

Además, explicó que “fueron cinco películas, pero se hacían rápidas. Al principio era súper impactante, era como: ‘Mira, así se hacen’”.

Sin embargo, reveló que no fue una experiencia agradable.

“El mundillo es bien oscuro, entonces no la pasé muy bien. No aprendí mucho de lo que yo estudié, pero aprendí otras cosas del arte amatorio, quizás”, bromeó Julio Jung.

Finalmente, explicó en qué consistía su trabajo en el mundo de la pornografía.

“Después tenía la pega del doblaje de sonidos y en la película porno hay muchos. Se hace en un estudio viendo la escena en una pantalla”, reveló y luego mostró cómo hacía algunos, como por ejemplo, dándose palmadas en la pierna repetidas veces.