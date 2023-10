Antes y ahora: Así lucía Victoria Beckham cuando era parte de Spice Girls

Victoria Beckham, conocida cariñosamente como “Posh Spice”, es una figura icónica que ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento y la moda.

Su carrera en las Spice Girls, una de las bandas pop más exitosas de todos los tiempos, marcó el inicio de su ascenso a la fama mundial.

Los inicios de su carrera

Nacida el 17 de abril de 1974 en Harlow, Essex, Inglaterra, Victoria Adams (su nombre real) se unió a las Spice Girls, en 1994, cuando tenía solo 20 años.

La banda estaba compuesta por cinco mujeres, quienes se convirtieron en un fenómeno cultural en la década de 1990.

Con sus éxitos como “Wannabe”, “Say You’ll Be There” y “Spice Up Your Life”, las Spice Girls no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también influyeron en la moda y la cultura de la época con su estilo único y mensajes de empoderamiento.

Victoria Beckham se destacó en las Spice Girls por su estilo elegante y su imagen sofisticada, lo que le valió el apodo de “Posh Spice”. Su capacidad para mezclar moda y música la hizo una de las favoritas de los fans y la prensa.

Sin embargo, a pesar del éxito del grupo, Victoria siempre tuvo ambiciones más allá de la música.

¿Qué hace en la actualidad?

Tras la disolución de las Spice Girls en 2001, Victoria Beckham decidió centrarse en su carrera en la moda. Comenzó a diseñar su propia línea de ropa y se convirtió en un icono de estilo en la industria de la moda.

Su etiqueta homónima, Victoria Beckham, se ha convertido en una marca reconocida a nivel mundial, conocida por su elegancia y diseño vanguardista.

Además de su línea de ropa, Victoria ha incursionado en el mundo de la belleza y ha colaborado con prestigiosas marcas de moda y cosméticos. Su estilo personal ha sido ampliamente elogiado, y su influencia en la moda se ha mantenido a lo largo de los años.