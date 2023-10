Guillermo del Toro confirma que su película de Star Wars cancelada era de Jabba the Hutt

Guillermo del Toro es un cineasta muy querido por todos, sobre todo los fanáticos del cine de animación. Es en especial conocido por su cariño a las historias de monstruos y ahora trascendió que el mexicano iba a dirigir una película sobre el popular monstruo baboso de Star Wars, Jabba the Hutt.

Hace un par de semanas, Del Toro reveló en el podcast Happy Sad Confused que estuvo muy cerca de dirigir una cinta de Star Wars, lo que dejó a todos los fans decepcionados. Ahora, en entrevista con Collider, Del Toro profundizó en los detalles que aquel proyecto perdido.

El gran talento de Del Toro se contempló por los ejecutivos de Lucasfilm para dar forma a una película de Star Wars, según lo reveló Josh Horowitz en X (antes Twitter). Ante su comentario, Guillermo citó la publicación y escribió lo siguiente: “Cierto. No puedo decir mucho. Quizás dos letras ‘J’ y ‘BB’ ¿esas son tres letras?”

“Tuvimos el ascenso y la caída de Jabba the Hutt, así que estaba súper feliz. Estábamos haciendo muchas cosas, la marca no es de mi propiedad, no es mi dinero, y luego es uno de esos 30 guiones que desaparece. A veces estoy amargado, a veces no. Siempre me dirijo a mi equipo y les digo: ‘Buenas prácticas, muchachos. Buena práctica. Diseñamos un gran mundo. Diseñamos cosas geniales. Aprendimos.’ Nunca se puede ser desagradecido con la vida. Cualquier cosa que la vida te envíe, hay algo que aprender de ello. Entonces, ya sabes, confío en el universo, lo hago. Cuando algo no sucede, digo: ‘¿Por qué?” Intento tener un diálogo conmigo mismo. ‘¿Por qué no sucedió?’ Y cuanto más nades contra la corriente del universo, menos te darás cuenta de hacia dónde vas”, contó a Collider.

Una película centrada en Jabba the Hutt sería algo bastante interesante. El personaje es uno de los villanos más icónicos de la franquicia de Star Wars, con una personalidad intrigante y carismáticamente malvada. Una cinta que explore su origen, su ascenso al poder y su dominio en el inframundo galáctico podría ofrecer una perspectiva única y oscura dentro del universo de Star Wars. Además, la película podría profundizar en las relaciones y conflictos con otros personajes, como Han Solo, Boba Fett y Leia, brindando una oportunidad para expandir el trasfondo de estos personajes.