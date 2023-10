¿Hay una nueva protegida?: Conoce quién tuvo que abandonar para siempre “Gran Hermano”

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, Estefanía, Scarlette e iCata corrían riesgo de ser eliminados del reality show de CHV.

La primera en salvarse de este proceso fue Catalina Salazar, quien fue la menos votada en esta placa y por ende, se convirtió en la primera en abandonarla.

“Nunca pensé que me iban a salvar, porque soy fome, pero estoy muy contenta. Quiero agradecer a mi familia y amigos”, manifestó la influencer, notablemente sorprendida.

“Mis compañeros me han dado mucho apoyo y también espero ser un apoyo para ellos”, agregó.

¿Quién abandonó la casa más famosa?

Luego, vino el turno de conocer a quién abandonaría la casa más famosa del mundo y el público decidió que la nueva eliminada fuera Estefanía, quien por segunda vez tuvo que abandonar el encierro de “Gran Hermano”.

“Igual no me sorprende. Tenía la sensación de que sería así. Lo pasé excelente, porque pude disfrutar de todos mis compañeros y con eso me voy contenta y tranquila. Lo pasé muy bien esta vez, lo pasé chancho”, comentó al momento de enterarse de la noticia.

Posteriormente, Pincoya se despidió de ella, expresando que no entendía por qué la habían eliminado.

“Nos vamos a ver afuera nosotras”, le prometió la eliminada a Jennifer.

Estefanía se fue con un 69,26% de los votos de los televidentes, mientras que Scarlette recibió solamente un 30,74%.