“La decisión que tomó mi papá fue dura, pero no se equivocó”: Azzarth Maveth habló sobre su paso por el Sename

Azzarth Maveth ganó popularidad en redes sociales tras hacerse conocida como “la tía de la micro” y ahora, la mujer forma parte de los participantes de “Tierra Brava”.

En el reality de Canal 13 se ha referido a su complejo pasado, ya que tuvo una infancia bastante compleja tras su paso por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

En una tuvo una conversación con LUN, Azzarth reveló que llegó hasta al recinto del Gobierno luego de que su padre tuviera un grave accidente en motocicleta que lo dejó con el 70% de discapacidad en su cuerpo. Tras esto, su madre la abandonó junto a su hermana cuando tenían solamente seis meses y un año y medio, respectivamente.

A raíz de esta situación, su progenitor tuvo que tomar una decisión por el bienestar de sus hijas, ya que no podía hacerse cargo con su estado de salud y no podía salir a trabajar, por ende, no tenía como alimentar a su familia.

“Ahí yo creo que mi papá había tocado fondo para tomar esa decisión. Yo la respeto y la entiendo hasta el día de hoy. Él hizo lo que pudo y más”, asegura.

Posteriormente, llegó al hogar del Sename mediante la Fundación María Ayuda. “Me siento muy bendecida, la decisión que tomó mi papá fue dura, pero no se equivocó”, sostuvo.

“Uno vive de todo, lloré mucho. Uno se tiene que poner a pelear (...) Yo salía para las fiestas del año para estar con mi papá y mi hermana. Como todas veníamos de esta situación no era tanto, pero en el colegio me decían que yo no tenía papá, que yo era guacha. Ahí tenía que ponerme a pegar coscachos”, confesó.

Su estancia en el centro

Maveth llegó al centro de menores siendo una niña y salió cuando ya era mayor de edad, Por esto, es que la chica reality vivió diversos momentos que la han hecho convertirse en la mujer que es hoy.

“Es duro, yo igual no me portaba muy bien. Una vez una tía me maltrató. Tenía que pelar con las chiquillas, pero lo más duro era cuando se iban las demás y yo nunca me iba. Hacían amistades y se les arreglaba la situación, pero yo seguía ahí. A la Fundación María Ayuda yo llegué a los cinco años, y salí de allí a los 19″, señaló.

Si bien en un comienzo “la tía de la micro” estaba en un recinto mixto, pronto se cambió a uno de puras mujeres.

“Fue lo mejor que pudo haber hecho. Cada vez que puedo le digo a mi papá que hizo lo que pudo, pese a todo no tuve una mala infancia. En la residencia que estaba era un hogar de transición, donde las niñas les pegaban o sus papás tenían que resolver cosas, como el caso de mi papá”, aseguró.