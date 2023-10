La parrilla está casi lista: Conoce qué artistas serán parte de la nueva edición del Festival de Viña del Mar

Este mediodía, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti dio a conocer más del 90% de los artistas que formarán parte de la parrilla musical del 63º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se desarrollará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo.

La información se amplificó a través de los canales oficiales, Canal 13 y TVN, ambos en plena emisión de los matinales “Tu Día” y “Buenos Días a Todos”, respectivamente.

Algunos de los artistas internacionales que pisarán el escenario de la Quinta Vergara serán Alejandro Sanz, el intérprete de “Corazón Partido” compartió su emoción a través de sus redes sociales.

A la parrilla se suma Peso Pluma, quien es el artista mexicano revelación de este año y que se presentará por primera vez el escenario del Festival de Viña. Posteriormente, encontramos a sus compatriotas del grupo Maná, quienes pisarán nuevamente el escenario más importante de latinoamérica.

Asimismo, se suman los argentinos del grupo Miranda y también María Becerra, quienes llegarán del otro lado de la cordillera a conquistar a su público chileno. Siguiendo con los representantes latinos, se encuentra la brasileña Anitta, Mora y el cantante colombiano Manuel Turizo.

Las autoridades también confirmaron a un grupo anglo para esta nueva edición y esta parte estará a cargo de la banda australiana, Men At Work, dueños de un historial de canciones que se han transformado en verdaderos himnos como “Down under” y “Who can it be now?”, solo por nombrar algunas dirán presente por primera vez en la Quinta Vergara que será testigo de esta leyenda de la música aclamada por fanáticos de ayer y que hoy, han traspasado generaciones.

Los artistas chilenos llegan a Viña del Mar

Por su parte, el género urbano nacional también estará con todo su talento, de la mano del cantautor, Young Cister que cuenta con gran popularidad instalándose como uno de los artistas más destacados de la escena chilena.

Por último, una de las bandas más importantes de este último tiempo también pisarán el escenario de la Quinta Vergara: Los Bunkers, quienes tras su regreso con la gira “Ven Aquí” han agotado recintos tanto en Chile como en México, Perú, España y Colombia.

Cabe recordar que el 63ª Festival de Viña del Mar será transmitido por Canal 13 y Televisión Nacional de Chile, mientras que la plataforma de streaming Star+ lo emitirá a toda América Latina. Mientras que Billboard lo transmitirá al resto del mundo por sus plataformas digitales.