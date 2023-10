“A mí no me busques”: Pamela Díaz le paró los carros a Junior Playboy tras hacer sus necesidades fuera del baño

En el nuevo adelanto de “Tierra Brava”, se ve como Pamela Díaz y Junior Playboy protagonizarán una fuerte discusión tras una cuestionable acción que realizó el participante.

El conflicto habría comenzado cuando Jhonatan Mujica se acercó a su equipo a comentarles que el chico reality orinó al lado de su baño, y afirmó que lo anterior “le quitó el apetito” y que “se está ganando un combo” con sus actitudes.

Acto seguido, “La Fiera” se puso de parte de su compañero y le paró los carros a Junior, generándose un fuerte conflicto en la hacienda.

“Anda para otra parte, no me interesa, ¿qué te creí? Te creí la dueña del reality, ni siquiera compartes con todo el resto”, comentó el exintegrante de 40 o 20, a lo que ‘La Fiera’ le respondió: “Cómo voy a compartir con un ordinario, si mira lo que hiciste”.

Asimismo, Pamela le recalcó a Junior que no puede utilizar su baño, puesto que él tiene acceso al baño del lado moderno de la casa.

“Meo al lado, no más”, se defendió el chico reality.

“Eres más animal de los que están acá adentro, imbécil”, replicó Díaz, evidentemente molesta por la antihigiénica acción de su compañero.

“A mí no me busques”

Posteriormente, Junior encaró directamente a Jhonatan, a quien le comentó que hablara las cosas directamente con él y que no involucrara a terceros.

Sin embargo, la situación siguió escalando de tono y tuvieron que intervenir otros compañeros de “Tierra Brava”.

“¿Cuál es tu problema conmigo?”, expresó insistentemente Junior a Pamela.

“A mí no me busques, porque a mí no me importa”, respondió “La Fiera”.

Finalmente, Pamela le dijo que la acción “no se hace, es una falta de respeto”, puesto que su equipo tiene su espacio para hacer sus necesidades. Aunque Junio siguió insistiendo que él había orinado al aire libre “porque estamos en el campo”.