¿Al estilo Bizarrap? La reina Letizia sorprende al “rapear” en pleno acto de salud mental

La reina Letizia ha regalado distintos momentos desde su llegada a la casa real y aunque muchos han dado de qué hablar ya sea por su estilo moderno o su fuerte personalidad, lo cierto es que nadie se imaginó llegar a verla cantar y muchos menos rapear, un género que está bastante alejado de los protocoles reales.

Y es que la esposa del Rey Felipe VI sabe muy bien cómo llamar la atención y en esta oportunidad decidió exagerar y romper sus estructurados discursos para lograr captar la atención de las personas al hablar sobre un tema tan delicado, pero ignorado como es lo son las enfermedades de salud mental.

El momento se vivió este martes 10 de octubre en medio de la celebración por el Día de la Salud Mental, tras un acto impulsado por la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH), donde se dieron cita personalidades del ministerio de salud, la realeza y rostros conocidos relacionados con la música.

El rapeo de la Reina Letizia que es viral

La Reina de España cumplió con su objetivo de ser escuchada y lo hizo usando el generó del momento pero citando las frases del escritor y rapero ‘El Chojin’, uno de los invitados a la jornada. El tema que escogió se llama ‘No es egoísmo’ para señalar algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades mentales.

“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato”, dijo la miembro real.

VIDEO | La reina Letizia recita la letra de un rap del artista madrileño El Chojín para concienciar sobre la importancia de la salud mental. pic.twitter.com/d3JxcKRQ3G — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 10, 2023

Letizia remarcó su interés de alzar la voz y ser captada por los medios de comunicación para dirigir la atención a un asunto tan importante.

“Lleva mucho tiempo en el camino del autoconocimiento y está claro que ha ayudado con sus letras y sus libros a mucha gente joven con dudas, angustias y problemas. Si algún medio de comunicación titula que la reina rapea por la salud mental, sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante”, agregó la monarca.