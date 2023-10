Director de Doctor Strange reveló que la mejor película del año es ‘Barbie’

El director Scott Derrickson, conocido por dirigir la película de Marvel “Doctor Strange”, ha revelado que considera que la mejor película del año es nada menos que “Barbie”.

En una entrevista reciente en el podcast The Discourse, Derrickson elogió el film dirigido por Greta Gerwig y expresó su creencia de que debería ganar el premio a Mejor Película en los Oscars.

Describió la película como extraordinaria en todos los aspectos, desde su guion ingenioso y subversivo, hasta las actuaciones impresionantes y el estilo visual artístico. Según el director, “Barbie” es una película que combina entretenimiento y calidad artística de una manera excepcional.

El director también mencionó que, aunque pueda parecer inusual que una película como “Barbie” sea considerada la mejor del año, esta es su opinión personal y destacó la diversidad de sus gustos cinematográficos:

“Creo que Barbie es la mejor película que he visto este año; bueno, quizá no sea cierto; vi esta película de terror, ‘’Cuando el mal acecha’' en el Fantastic Fest, pero ‘’Barbie’' y ‘’Cuando el mal acecha’' son mis dos películas favoritas del año, que no podrían estar más lejos la una de la otra”.

Retiro de Doctor Strange

En la misma entrevista, Scott también habló sobre su salida de la dirección de la secuela de “Doctor Strange”.

“Todo lo que puedo decir es que lo que dijimos públicamente es exactamente la verdad. Teníamos verdaderas diferencias creativas. Ya sabes, la película que yo quería hacer y cómo quería hacerla era diferente a... era cada vez más obvio que estábamos tirando el uno contra el otro.’’, mencionó Scott

Y continuó: ‘’Y así es como se hace una película realmente mala, creo. Cuando el productor o el estudio y el cineasta hacen películas diferentes, acabas con una monstruosidad y, ya sabes, por eso tuve que abandonar”.

A pesar de su salida de “Doctor Strange 2″, titulada “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Derrickson aseguró que mantiene una buena relación con Marvel y su presidente, Kevin Feige. Incluso asistió al estreno de la película dirigida por su sucesor, Sam Raimi, demostrando que no hay resentimientos entre ellos