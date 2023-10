“Es un canal triste”: “Kiwi” trató de explicar la baja sintonía del matinal ‘Buenos días a todos’

Arturo Walden, más conocido como “Kiwi”, estuvo convrsando en el progra,a La caja de pandora, el nuevo programa de La Red.

En la oportunidad, el comunicador se refirió al actual momento que vive Buenos días a todos, matinal del cual ha formado parte en cuatro oportunidades.

“Está claro que dejó de ser el matinal de Chile. Tengo grandes amigos ahí, le tengo gran cariño a ese programa”, expresó.

“Cuando Felipe (Camiroaga) empezó a hacer el matinal, vivíamos juntos, entonces lo acompañaba a reuniones de repente”, aseguró.

Cabe señalar que pese a los cambios, el formato matutino no logra repuntar, manteniéndose en el último lugar de sintonía.

Por lo mismo, el “Kiwi” apuntó que “han cometido muchos errores y los siguen cometiendo, no porque me hayan sacado a mí. Creo que no están sintonizando con la gente”.

“Estuve en el verano en TVN y es un canal triste. Cuando la energía está mala, se siente”, lanzó, según consigna Página 7.

Recordemos que en febrero pasado, durante la cobertura del Festival de Viña del Mar, el notero fue despedido del canal público tras besar a Pamela Leiva en medio de un despacho.

