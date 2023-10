“Me fue como la corne...”: Jean-Philippe Cretton recordó su mal momento en Canal 13

Hace poco Jean-Philippe Cretton estuvo de invitado en el programa de YouTube que realiza Kike Morandé y Álvaro Salas, Sobreviva el lunes.

En el espacio, el ex de Pamela Díaz recordó su paso por Canal 13, el que estuvo lejos de ser un gran periodo en su trayectoria, ya que varios de los programas que estaba grabando, ni siquiera vieron la luz.

“Yo tuve una pasada por el 13 para el olvido, me fue como la corneta”, partió diciendo el animador de Podemos Hablar. “Llegué y se supone que iba a hacer un programa donde entregaba las noticias, pero en una versión más joven”, aseguró.

“Llego a la huea y hago 10 pilotos, ¡10 pilotos!, a la mitad del piloto, me sacaron del área de entretención porque me dijeron ‘si esta cuestión va a ser de noticias, te tienes que ir al departamento de prensa’, y me mandaron a prensa”, relató Jean-Philippe.

“¿Qué pasó?”

Después de que lo cambiaran de área, el animador “estaba sentado al lado de Carlos Zárate en un computador y decía ‘qué chucha pasó’ (…) soy periodista, pero nunca hice prensa dura”.

Sin embargo, no fue el único programa en el que fracasó, de hecho, después le asignaron otro que tampoco llegó a ser emitido. “Después tenía que hacer otro programa que era como un reality de mujeres que boxeaban y se cayó también. Y así se me iban cayendo todos los programas, estaba más congelado que la cresta, y después me terminé yendo”, aseguró Cretton.

De todas maneras, no todo fue malo, ya que el periodista por lo menos pudo recorrer varios países gracias a un espacio gastronómico en Canal 13. “Hice un programa de pizzas (…) pero fue bueno porque pude viajar por el mundo, entonces, estuve en Italia, España y Estados Unidos”, finalizó.