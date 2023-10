“Me gustai vo’, me dan hasta ganas de llorar”: Scarlette se la jugó con todo y le confesó sus sentimientos a Hans

Durante el más reciente episodio de “Gran Hermano”, Scarlette decidió jugársela por el amor y declaró sus sentimientos a Hans. Sin embargo, la respuesta del jugador la decepcionó.

Todo habría comenzado cuando ambos participantes estaban sentados en el sillón del patio, en donde el joven de 18 años le preguntó por qué miraba feo a Estefanía.

“Porque tú la pescas más a ella que a mí”, le contestó Scarlette, a lo que Hans le aclaró que eso pasaba porque Estefi era su amiga.

Posteriormente, el futbolista le consultó si es que a ella le gustaba Estefi, sorprendiendo a la participante, quien le aclaró que no estaba entiendo sus sentimientos.

“Me gustai vo’, me dan hasta ganas de llorar, hermano”, le aclaró con sinceridad.

La respuesta de Hans

Tras esta declaración, el joven le aclaró que el sentimiento no era recíproco: “Yo te dije que te veo como una amiga no más. Tienes que entender mi punto de vista. Yo no vine a conocer a alguien acá adentro”.

De inmediato, ella comenzó a emitir sarcasmos y le dijo que seguramente su polola lo estaba esperando afuera y lo iba a felicitar por “no pescar a Scarlette”.

Por su parte, Hans le explicó que le daba susto salir del encierro y encontrarse con la realidad, que podía ser totalmente diferente.

“Me da miedo por mí, porque quizás salga totalmente como otra persona, y quizás sea yo el que le diga… No sé, te acostumbras a estar solo”, sostuvo.

La participante le dijo, con la mayor honestidad posible, que sentía que básicamente desde que demostró sus intenciones, él se alejó de ella.

Finalmente, Scarlette y Hans terminaron la conversación y cada uno tomó caminos separados a sus respectivas habitaciones.

“Todos esos sentimientos mátalos… era”, le dijo la concursante a la cámara, notablemente afectada.