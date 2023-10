“Mis papis dieron el visto bueno”: Angélica Sepúlveda confirma que entra a reality y a “ganar”

Todos sus seguidores se lo pedían...que entrara a algún reality, que hacía falta, y ahora lo confirmó. Angélica Sepúlveda confirmó en su cuenta de Instagram que vuelve a participar de este tipo de programa de telerrealidad, aunque no detalló si en Gran Hermano o a Tierra Brava.

“Ya chiquillos y chiquillas lindas, mis papis dieron el visto bueno, quedé hasta sorprendida porque sentí que se alegraron con la noticia, me dijeron que vaya a ganar, que ellos me apoyan en todas las decisiones que tome y que no me preocupe dentro del encierro por el que dirán, pues saben que es un show televisivo y ellos me quieren ver en 10 realitys más”, escribió la “Fierecilla de Yungay”.

Luego en otro post, aclaró que “falta bastante para que entre, debo organizar primero mis compromisos laborales en nuestros emprendimientos, pero ya di el si y apenas sepa fecha exacta les cuento”.

Post de Angélica Sepúlveda Captura Instagram

Ya en contenidos anteriores había manifestado que el reality se graba fuera de Chile, sin embargo, tanto Tierra Brava y Gran Hermano tienen sus set en el extranjero. El reality de Canal 13 se graba en Perú, mientras que el de CHV, en Argentina.