“Rai no es ahí”: Lucas Crespo volverá a la casa de Gran Hermano con el voto de una complicada Alessia

Este lunes los participantes de Gran Hermano debieron votar por quién ingresaría a la casa, ya que el segundo en regresar, será elegido por el público. Esto para reemplazar a Fede y a Ignacia Michelson tras sus renuncias.

Finalmente, es Lucas Crespo quien ingresará al reality de CHV por decisión de sus compañeros, con un voto que dejó a todos impactados, Alessia.

Y es que tras la eliminación de Rai y la despedida con beso incluido con Alessia, todos pensaron que el voto de la joven ya era obvio, pero no.

Tras la confesión de Alessia de que le gustó en su momento Lucas, la joven terminó entregándole su voto, esperando que Rai sea votado por el público.

Lucas en tanto, agradeció la confianza de sus compañeros y dijo estar “muy nervioso, no me lo esperaba en lo más mínimo, no he sido el más fiel seguidor del programa o el más comprometido con la causa, y nada, me sorprende, me lo tomo con cariño”.

Además, confesó que quiere “ayudar que lo pasen bien que estén más relajados”.

Las reacciones en redes sociales

El público acusó a Alessia de hacer un show con su voto y llamaron todos a votar por Rai para que la enfrente en su ingreso.

“Que vuelva Rai y sin beso apasionado”; “Rai no es ah”; “puro show Alessia q bronca, pobre rai”; “puro show Alessia q bronca, pobre rai”, son algunos de los mensajes.