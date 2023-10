Ridley Scott revela por qué eligió a Joaquin Phoenix para interpretar a Napoleon Bonaparte en su nueva película

El director y productor Ridley Scott explicó su decisión de seleccionar a Joaquin Phoenix para el papel principal de Napoleon Bonaparte en su próxima película.

Scott elogió la actuación de Phoenix en “Gladiator” y quedó impresionado por su destacada interpretación en “Joker”:

“Me impresionó su escandalosa película Joker. No me gustaba cómo celebraba la violencia, pero Joaquín estaba extraordinario. Pensé que sería una baza increíble para Napoleón, también en un sentido comercial. Sólo tenía dos actores en mente para el papel. No mencionaré al otro”.

Ridley Scott

Ridley Scott compartió detalles sobre su enfoque visual para “Napoleon”, revelando que se inspiró en las pinturas del famoso artista francés David. El director también mencionó que filmó la película en un tiempo récord de 62 días:

“Normalmente, una película como esta se rodaría en unas 110. Hace años descubrí que ocho cámaras son ocho veces más rápidas. Todos los departamentos tienen que poder seguir mi velocidad. Los actores no quieren oír la historia de su vida antes de cada toma.’’, reveló el director.

Y continuó: ‘’Lo descubrí muy pronto. Un conocido actor galés me dijo una vez: ‘Me encanta lo que haces porque te mueves muy rápido’. Tienes que conocer la geometría de la escena. Si no lo haces, llegarán las 3 de la tarde antes de que ruede tu primera toma”.

¿De qué Tratará Napoleon?

La película “Napoleon”, producida en asociación con Apple Studios y Sony Pictures Entertainment, se centrará en los orígenes y el ascenso al poder de Napoleon Bonaparte.

La trama también explora su relación adictiva y volátil con su esposa, Josephine, interpretada por Vanessa Kirby. La película capturará las famosas batallas de Napoleon, su ambición incansable y su genialidad estratégica como líder militar y visionario de la guerra.

“Napoleon” está programada para ser lanzada en cines a nivel mundial el 22 de noviembre, seguida de su disponibilidad en streaming en Apple TV+. La película promete ofrecer una visión cautivadora de la vida y el legado de uno de los líderes más emblemáticos de la historia.