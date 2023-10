¿Se quedó calvo? quién la hizo y todo sobre la peluca que Bad Bunny estuvo usando y nadie notó

Bad Bunny está dando de qué hablar y no solo por su relación con Kendall Jenner, también por sus éxitos y su nuevo álbum, que saldrá el próximo viernes 13 de octubre.

Además, hace poco quedó al descubierto que el cantante ha estado usando una peluca, y así quedó en evidencia en unos videos y fotos que circulan en las redes.

Hace unos días el cantante asistió a los Premios Billboard y en los últimos días se le ha captado con una gorra y cabello rizado negro que sale por lo lados.

Sin embargo, parece que ese cabello era parte de una peluca, ya que el cantante tiene un corte casi rapado, y así lo dejó ver en el video de promoción de su próximo álbum.

La peluca que ha estado usando Bad Bunny debajo de su gorra

El estilista, diseñador y fabricante de pelucas personalizadas, Jann Figueroa, fue el encargado de hacer la peluca que Bad Bunny ha estado usando en los últimos meses.

Y él mismo la presumió a través de sus redes, con un video en el que dejó ver la peluca con la gorra que ha estado usando el cantante.

Tanto en sus salidas con Kendall Jenner, como en los premios Billboard, y otras apariciones, el cantante ha llevado esta peluca, que se veía muy real.

Esto tomó a sus fans por sorpresa, pues jamás imaginaron ni sospecharon que el cantante estuvo usando pelucas todo este tiempo.

“Viví engañada todo este tiempo”, “wow se veía muy real jaja”, “no puedo creer como nos engañó”, “las mujeres usas extensiones también y nadie les dice nada”, “por eso no soltaba la gorra”, “pero no entiendo si sin cabello se ve tan bien”, “eso no lo vi venir jaja”, y “no puedo creer que nos engañó todo este tiempo, Kendall estará engañada tambien? Jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Bad Bunny y Kendall Jenner ayer en Miami. 🤎 pic.twitter.com/r0g5yrFjlM — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) October 7, 2023

Hasta ahora el cantante no se ha pronunciado por ello, pero con o sin peluca sus fans y seguidores aseguran que luce igual de bien.