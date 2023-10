“Siempre he estado enamorado de la isla”: Fernando Godoy reveló que se casará en “un lugar paradisíaco”

Fernando Godoy está próximo a contraer matrimonio con su novia, Ornella Dalbosco, por lo que en estos momentos se encuentra realizando todos los preparativos para que este evento sea único y especial.

En este contexto, es donde el actor de Mega entregó más detalles de lo será esta ceremonia a María José “Coté” Quintanilla tras estar como invitado en el estudio de “De Paseo”.

En primera instancia, el intérprete partió contando cómo le pidió matrimonio a su pareja mientras estaban en el bautizo de su hija mayor, Lua, el cual se celebró hace cinco años en el norte de nuestro país.

“Estábamos en el bautizo y yo estuve a 30 segundos de suspenderlo porque no encontraba el anillo (...) se me perdió, yo corría por todos lados buscando el anillo”, recordó Fernando. Afortunadamente, encontró la joya y pudo pedirle matrimonio en medio de un show de payasos.

¿Dónde será?

En un principio la fecha inicial para llevar a cabo el matrimonio era el 2019, pero con la llegada del Estallido Social y posteriormente la pandemia, Fernando y Ornella decidieron cancelar el evento. Por esto, el actor decidió pedirle matrimonio de nuevo, esta vez en Punta Cana, República Dominicana, para reafirmar el compromiso.

Ahora ya no hay más excusas y por lo mismo comenzaron los preparativos de la boda en Rapa Nui, isla que el propio Fernando definió como “un lugar paradisíaco”.

“Me encanta la cultura, me gusta mucho el punto de vista que tienen ellos, el respeto que tienen por los adultos y sus ancestros, cómo cuidan la tierra, cómo valoran su cultura. Es impresionante. Siempre he estado enamorado de la isla, y cuando la conocí (a la isla), dije que ‘si yo me caso, me caso aquí’”, indicó.