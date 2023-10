“Volver a ver a mi madre”: el desgarrador pedido de Luis Miguel al hablar de Marcela

La muerte de Marcela Basteri sigue siendo una de las grandes interrogantes del medio artístico, al tratarse de la madre de Luis Miguel, y ante la ausencia de pruebas entorno a su desaparición y posterior anuncio de muerte.

Sin embargo, durante las últimas horas se ha podido conocer que autoridades argentinas, han autorizado la realización de una prueba de ADN a una anciana de 70 años, la cual fue encontrada en 2018 y desde entonces familiares argentinos del cantante han asegurado que se trata de Marcela.

El llamado ‘Sol de México’ tuvo una relación de amor y cariño con su madre, sin embargo, sus constante preparación como cantante lo mantuvo alejado de sus brazos entre conciertos, giras, entrevistas y grabaciones, por lo que su muerte le causó un gran dolor.

Luis Miguel y las veces que habló de cuánto extraña a su madre

Luis Miguel tenía apenas 16 años cuando su madre desapareció sin dejar rastro alguno y aunque él intentó buscarla por mar y tierra nunca logró dar con su paradero, hasta que se resignó a su muerte.

Aunque Luismi suele huir de la prensa y tiene varios años sin acudir a la prensa en 2003 le cedió una entrevista a Adal Ramones en la que quedó expuesto el amor por su madre y su faceta más sensible al contar cual es su mayor deseo, dejando a más de uno con un nudo en la garganta.

Ramones le preguntó sobre cuál sería su mayor deseo de Navidad y él no lo pensó dos veces para responder.

“Volver a ver a mi madre”, expresó.

De la misma manera, habló con Verónica Castro en 1989 sobre cuánto extrañaba a su madre.

“Extraño mucho a mi madre. Es a la que más extraño porque es a la que menos tengo oportunidad de ver”, dijo mientras contaba que siempre se decían “Ti voglio bene”, que significa te quiero mucho, en italiano.

En 2008 volvió a hablar de ella junto María Elena Salinas a quien le confesó que no había podido superar su ausencia.

“Desgraciadamente no y esa es una de las cosas que más me duelen y de los temas que siguen estando ahí pendientes pero bueno, yo creo que es algo que en su momento podré superar pero no ha sido posible. Es muy difícil, una madre siempre será una madre”, expresó.