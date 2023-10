“Absurda totalmente, tú y tu voto”: Azzart Maveth y La Guarén protagonizaron un tenso cara a cara en “Tierra Brava”.

Un tenso cruce se vivió nuevamente entre Azzart Maveth y Valentina Torres, alias La Guarén, llegada la hora del cara a cara en el reality “Tierra Brava”. El equipo verde, “Pequeños gigantes”, perdió la competencia en equipo y se tenía que escoger quién se sumaba a los ya nominados: Pamela Díaz y Simón de la Costa.

El equipo rojo en bloque votó por Azzart, mientras que la mayoría del equipo verde votó por Junior Playboy. Sin embargo, algunos de los integrantes del grupo perdedor votaron por Maveth, ya sea por convivencia o por su desempeño en las pruebas.

La primera fue La Guarén, con quien la Tía de la micro ha tenido una tensa relación, lo cual fue discutido por ambas hace unos capítulos cuando Torres se acercó a preguntarle qué pasaba. En el momento de votación, la influencer partió diciendo: “nuestra relación ya la hemos hablado nosotras dos juntas, es como un amor y odio”.

“Encuentro absurdo tu voto”

Ella complementó que se ha sentido afectada por la forma en la que Azzart le habla y que no le gustaba sentir eso. Azzart le contestó que: “encuentro absurdo tu voto porque hablamos en la nominación anterior que era el equipo primero, creo que es un voto perdido (...) tu compañerismo me lo paso por cualquier lado”.

Azzart tajantemente le dijo que ya no creía en ella, y que fue la única que le dijo que cambiara su voto en la nominación pasada. “Tu carácter me pasa a llevar (...) yo decidí votar por ti, yo por lo menos he sido sincera contigo como lo he sido”, señaló Torres.

“Gracias por tu sinceridad, te lo agradezco”, ironizó Azzart. “Absurda totalmente, tú y tu voto”, agregó la participante nominada “Dejas en evidencia cómo es tu personalidad falta de respeto”, le respondió la influencer.