Aquaman: Elon Musk evitó despido de Amber Heard y la actriz acusa a Jason Momoa de burlas

El juicio de Amber Heard vs Johnny Depp desató todo tipo de pasiones a favor y en contra de sus protagonistas. En el caso de la actriz, según se reveló hace poco, incluso estuvo a punto de costarle su trabajo en la saga de Aquaman, siendo salvada por su antigua pareja, Elon Musk.

Variety dio a conocer la información, a la que sumó las acusaciones de Heard contra Jason Momoa de burlarse de ella, llegando a los sets bebido y vestido… como Depp.

Un nuevo y entretenido capítulo de la novela.

Pero vamos por partes.

Jason Momoa “disfrazado” como Johnny Depp

Jason Momoa. Protagonista de Aquaman. (David Livingston/Getty Images)

Todo transcurre en las grabaciones de Aquaman, película de Warner lanzada en 2018. Según documentos que formaron parte del juicio de Amber Heard contra Johnny Depp, la actriz describió un “escenario hostil” con Momoa, supuestamente ebrio, estaba vestido como el actor de Piratas del Caribe.

Además, habría presionado por el despido de Heard, que hacía de la heroína Mera.

“Jason dijo que quería que me despidieran”, afirmó Heard a su terapeuta, según las notas. “Jason, borracho, llegando tarde al set. Vestido como Johnny. Con los anillos también”.

Pero según fuentes citadas por Variety, no ocurrió nada anormal en las grabaciones. “Jason trabaja duro, le gusta tomar una cerveza de vez en cuando como a todos, pero no apareció borracho en el set”, dijo una de las personas citadas. “Y no se viste como Johnny Depp: siempre se ha vestido con ese estilo bohemio”.

Elon Musk, al rescate de Amber Heard

Amber Heard y Elon Musk (Fuente: Twitter)

Y entra Elon Musk al escenario. Como todos saben, el multimillonario estuvo saliendo con la actriz, y mantuvieron la amistad tras la ruptura.

Varias fuentes señalan a Variety que, a raíz de la indignación generada contra Heard por el juicio a Depp, Warner sí pensó en despedirla… pero entró Elon Musk al rescate.

Variety indica que Musk “hizo que uno de sus litigantes enviara una incendiaria carta a Warner Bros., amenazando con ‘quemarlo hasta los cimientos’ si su novia era despedida de la secuela”.

Finalmente, Amber Heard no solo permaneció en Aquaman, sino que también aparecerá en Aquaman y el Reino Perdido, secuela pautada para diciembre de este año. Pero los avances apuntan que tendrá muy poca relevancia en la trama.