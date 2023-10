Daniela Aránguiz amenaza a Jorge Valdivia con revelar verdades tras defender a Maite Orsini

En la edición de este martes de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz lanzó una dura respuesta a Jorge Valdivia tras la defensa que el exfutbolista realizara a Maite Orsini.

El origen de la polémica ocurrió hace unos días, cuando en el programa de Zona Latina dieron a conocer una supuesta infidelidad del exseleccionado nacional a la parlamentaria con una joven diseñadora.

Luego de esta revelación, Daniela empleó el panel en el espacio televisivo para arremeter en contra de la diputada, calificándola de “cornuda”, según consigna Página 7.

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú”, le enrostró.

El “Mago” contestó a estas acusaciones a través de redes sociales y defendió a Orsini. “Maite no es cornuda (...) Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes. Y a los portales, decirles que si van a llamar a alguien cornuda, háganlo con seriedad. No sean básicos”, expresó en Instagram.

Daniela en picada contra el “Mago”

La controversía, lejos de extinguirse, continuó. La exchica “Mekano” se fue en picada contra su exesposo en “Zona de Estrellas”.

Aránguiz aclaró, de entrada, que le habría encantado “que de los casi 20 años que estuve con él, hubiera salido una vez a defenderme”.

“Me da mucha risa que diga, que escribiera, ‘mundo de chismes a gente que no pertenece’. Recuerda que estás hablando de una mujer que subió a un sexto piso, para ir a buscar a un mino que estaba en la tele, junto con dos amigas ¿de qué estamos hablando? Y se la llevaron presa por eso”, acusó la panelista del programa de Zona Latina.

En este sentido, añadió que “estamos hablando de una mujer que bailaba el caño en la discoteca, ¿de qué estás hablando que no es de este mundo? Por lo menos a mí me pagan, este es mi trabajo por hablar, no como tú que escribes gratis”.

Asimismo, planteó serias dudas de que el mesaje publicado en redes sociales lo haya redactado el “Mago”. “Me quemo a lo bonzo que Jorge no escribió ese comunicado”, manifestó.

Asimismo, la Dani ocupó la instancia para dar un recado a su expareja, con amenaza incluida: “No me busques más, porque si yo hablo y me contestan, yo voy a contar cosas, como por ejemplo qué estabas haciendo cuando estabas detenido y la Maite te salvó”, disparó, añadiendo que “me ensucia Jorge a mí”.

Por último, Aránguiz afirmó que, tras la polémica, Valdivia se comunicó con ella. “Después se arrepintió y me escribió a mí y me dijo ‘ese mensaje no era para ti’”, aeguró en el espacio de farándula.