“El gusto de exponerse solos”: Diputada Maite Orsini responde preguntas de seguidores en Instagram y se llena de críticas

La diputada Maite Orsini cayó en las dinámicas de Instagram, en la que responde las preguntas de sus seguidores. En ese contexto y en un estado algo complejo para hablar, contestó sobre si en un futuro le gustaría tener hijos.

“Tengo 35 años y si bien me gustaría criar y tener a alguien que me acompañe hasta viejita, si la persona que me enamoro no tiene hijos o ya tiene propios, me conformo con amar a los que tiene, o podría también decidir no tener y aferrarme para siempre a la libertad y a los fines de semana enteros en mi casa”, contestó.

Todo esto obviamente, en el contexto de su relación con Jorge Valdivia y los rumores de una supuesta infidelidad del exjugador de fútbol.

Por otro lado, en otras de las stories que ya no están en línea, se ve a la parlamentaria hablando con dificultad, diciendo que al otro día respondería todas las preguntas, porque tenía sueño y se iba a dormir.

Sin embargo, los seguidores del sitio Infama, que capturó los registros, criticaron a la diputada por grabarse en ese estado. “El gusto de exponerse solos, como no aprenden a que no son influencer, las rrs los tiene a todos mal”; “Podrían ser pastillas para dormir. Cómo es que se espantan tanto si muchas personas deben tomar”; “Y esta gente le pagamos con nuestros impuestos su sueldo ! Que horror”; “Que se tomó??”, son algunos de los comentarios.