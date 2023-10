“No me estaba respetando”: Camila Nash realizará un détox de alcohol debido a problemas de salud

La exchica reality, Camila Nash, está alejada de las pantallas chilenas y se fue a México para conquistar una nueva vida. Ella se dedica a “carretear” para ganar dinero, aparte de subir contenido a una plataforma de adultos, y ahora reveló que tomó una decisión en pos de su salud.

En una conversación con LUN, Camila comentó que “me cayó súper duro darme cuenta que no me estaba respetando. Sentí que le estaba faltando el respeto a mi condición física, a mi cuerpo y eso me dolió el alma”. Nash decidió dejar de tomar alcohol y hacer un desintoxicamiento de dicha sustancia por problemas de salud.

“Vengo arrastrando problemas de salud desde 2018 cuando tuve una pielonefritis (infección al riñón). Entonces, cada vez que me bajan las defensas tengo dolores, me dan cistitis y la paso mal por culpa de la bacteria que quedó (Escherichia coli)”.

“Hace una semana fui a un doctor acá en México y determinó que aún quedan rastros de la infección que tuve hace cinco años. Desde eso propuso que haremos una limpieza heavy a mis riñones con un medicamento fuerte (Munorol), que es un antibiótico potente, que mata esta bacteria”, explicó.

Si es que fue una orden de parte del médico dejar el alcohol, ella dijo que “fue una decisión propia. Mientras dure el tratamiento, que son tres meses, no voy a tomar nada, porque quiero ayudar a mi cuerpo a que esté lo mejor posible. Me da miedo fallarme”.