“No te vas a imaginar lo lindo que es allá afuera”: Trini y Cony protagonizaron tierno reencuentro en “Gran Hermano”

En el capítulo de ayer, un reencuentro se vivió en “Gran Hermano” que sorprendió a muchos por la buena onda y la nostalgia que produjo el momento. Constanza Capelli y Trinidad Cerda compartieron una amena y cercana reunión en la visita exprés de algunos exparticipantes del reality.

Ayer seis eliminados de “Gran Hermano” fueron a la casa para enterarse en vivo y en directo si es que fueron los elegidos para volver al reality y quedarse definitivamente, mientras que los que no sólo pasaron la noche y salieron por la mañana.

Trinidad Cerda no fue escogida para volver al reality, pero sí aprovechó su espacio para volver a hablar con Cony tras semanas sin verse y dejar su amistad en pausa. Cuando se fueron los animadores y ellas comenzaron a hablar, Trini la felicitó por una de sus conquistas: “bien ahí con Fede, amiga”.

Esto despertó risas entre las amigas y Cony dijo “era guapo, era nuestro tipo. Llegó después de que te fueras, era nuestro tipo, bueno, alto, sobre 30, viajero”. Por su parte, Trini riéndose señaló “yo estaba, ‘dale Cony’, la que puede puede, la que no aplaude”.

El cariño no se fue

Cony le preguntó si es que volvió a los vuelos, y ella dijo que era complicado. “Estoy contenta (...) me sentí muy libre cuando me fui por esa puerta, me solté de mil cuestiones que tenía en mi cabeza, acá estaba muy restringida”, agregó Trini.

Capelli le consultó si fue lindo salir para ella, Cerda no pudo decir más, pero le comentó: “no te vai a imaginar lo lindo que es allá afuera, lo digo para ti, cosas muy bonitas”. Ellas siguieron juntas en la noche, y salieron a fumar junto a Scarlette, Francisco, Rai y Seba.