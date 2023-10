“Para mí fue una daga en el corazón”: Estefi reveló qué participante la traicionó en “Gran Hermano”

La última eliminada de “Gran Hermano”, Estefanía Galeota, estuvo presente en la reacción de Claudio Michaux, el cual es un rito de todas las personas que dejan la casa más famosa del mundo. Ella entregó una impactante revelación sobre qué persona la decepcionó durante su reingreso al reality.

Él le preguntó su opinión sobre diversos concursantes que están en la casa, y cuando llegaron a Francisco, la Miss dijo: “Pancho, me traicionó. Me traicionó, no me fue a buscar con las maletas, yo creo que él se sintió presionado por las personas que estaban dentro de la casa y no quiso darme esa contención que pensaba iba a tener dentro de la casa”.

“Por eso entré, de hecho. Yo entré teniendo en cuenta que íbamos a entrar juntos, de que iba a tener su apoyo, pero no me defendió en ningún momento. En los conflictos en los que estuve, se hizo a un lado sin opinar con respecto al tema, onda ‘no me meto’. Para mí fue una daga en el corazón, lloré mucho y me dio mucha pena”, continuó.

Claudio comentó que Scarlette dijo que encontró que llegó más soberbio del repechaje y le consultó si es que ella estaba de acuerdo. “Yo creo que sí entró distinto, y también está intentando alejarse de los conflictos, de toda manera. Sabiendo las repercusiones que pueden tener afuera”, aseguró.