“Parece indigente”, el “crimen de moda” que cometió Blake Lively con este look y debemos evitar pues envejece

Blake Lively no solo es una de las actrices más exitosas y reconocidas de Hollywood, también es considerada un icono de la moda a sus 36 años.

La famosa se caracteriza por sus looks elegantes y sexys con los que muestra que tiene un gran estilo y hasta impone tendencias.

Sin embargo, de vez en cuando quiere lucir sencilla y cómoda, y recientemente sorprendió con un look poco femenino, por el que la han criticado.

Te recomendamos: Blake Lively tiene los trajes de baño ideales para nuevas mamás: sus diseños más chic

El look “poco femenino” por el que critican a Blake Lively y dicen que “parece indigente”

Blake Lively fue captada en las calles de Nueva York recientemente y pocos la reconocieron, pues llevaba un look poco común y nada glamuroso como los que acostumbra, por el que la han acusado de cometer un “crimen de moda”.

Y es que la famosa llevó unos jeans muy anchos y deslavados, que combinó con una camisa de rayas y complementó con un suéter tejido en tono beige.

Este atuendo lo complementó con un gorro azul, el cabello suelto y desarreglado, unas botas negras y una bolsa de lado.

A través de las redes la criticaron por este look y hasta aseguraron que parecía una “indigente”.

“Pero que look tan feo, perdió el glamour”, “odié su look, no parece de ella por Dios”, “lo más feo que he visto en mi vida, no se quien la asesoró jaja”, “todo mal con este look, la confundí con una indigente”, “ella es hermosa, ¿pero ese look que?, de lo peor que se ha puesto”, “OMG ni la reconocí, no puedo creer que se haya puesto esto”, y “debería ir presa por este crimen de moda jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: Blake Lively: su método para equilibrar su vida profesional y estar presente en la vida de sus hijas

Aunque muchos la critican, sus fans han salido a defenderla y aseguran que las mujeres no siempre tenemos que estar elegantes y glamurosas, también tenemos derecho de lucir sencillas y sobre todo cómodas, especialmente cuando somos mamás.