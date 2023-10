“Producción es quién me dice...”: Estefi echó al agua a la producción tras aclarar sus dichos sobre el vestuario de iCata

La última eliminada del reality “Gran Hermano”, Estefanía Galeota, echó al agua a la producción del reality tras revelar el origen de sus polémicos dichos sobre el vestuario de las mujeres dentro del encierro, el cual generó una ola de reacciones y despertó las inseguridades de las participantes, especialmente en iCata.

Ella mientras estaba de invitada en la reacción de Claudio Michaux al último episodio del reality de Chilevisión, quiso desclasificar este episodio. “Producción es quien me dice ‘oye, dile a las niñas que se vistan un poco mejor en el en vivo que están saliendo con pijamas’”, partió contando.

Estefi señaló que a la primera que le dijo esto fue a iCata debido a que se encontró con ella antes. “Le digo: ‘oye, creo que hay que arreglarse más en el en vivo’, y eso fue”, aclaró.

Sin embargo, Ignacia Michelson estaba escuchando y le pidió disculpas a su compañera en nombre de la casa. “La pone en contra de mí cuando en realidad nunca hubo una intencionalidad para decirle cómo vestirse. En realidad, nunca me ha interesado cómo se viste el resto de las personas, menos voy a hacer todo lo contrario”, agregó.

“Creo que su estilo es maravilloso, si no me lo hubiese dicho producción, si no hubiese tenido esa orden, no lo hubiese dicho nunca, así que fue por eso que lo dije”, sentenció Estefanía Galeota.