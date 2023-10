“Qué básico, no esperaba menos de ti”: La respuesta de Junior Playboy que dejó fiera a Pamela Díaz

La relación entre Pamela Díaz y Junior Playboy en Tierra Brava va cada vez peor. Las constantes peleas al interior del encierro, producto de la convivencia, los llevaron a tener un intenso cara a cara.

Fue así como La Fiera sacó adelante a José Luis Concha para decirle unas cuantas verdades, frente a frente. Sin embargo, él respondió fiel a su estilo, sacando ronchas en su archirrival.

“Creo que hace mucho tiempo que te conozco y no voy a cambiar mi opinión sobre ti, sobre todo con todo lo que estoy viviendo hoy en día. Me caes pésimo, no me agradas en nada. Creo que eres un mal educado”, disparó Pamela.

Junior Playboy sacó de sus casillas a Pamela Díaz

Esto, mientras Junior desenredaba los cables de unos audífonos para colocárselos en la oreja y simular que escuchaba música.

“Creo que eres una persona que no se ha adaptado y lo que estás haciendo me encanta, porque no tienes dónde enchufártelo y me encanta que me sigas escuchando. Y así, ríete, porque el que ríe último, ríe mejor”, cerro Díaz.

Tras ello, los animadores Sergio Lagos y Karla Constant le pidieron que respondiera y él continuó con la humorada, quitándose uno de los audífonos de la oreja.

“Disculpe, estaba bueno”, dijo Playboy, refiriéndose al supuesto tema que escuchaba.

“No tengo nada que decir. Ella es hermosa, es maravillosa. Creo que me estoy enamorando de ella”, dijo lleno de ironía, a lo que la Fiera interrumpió diciendo “yo jamás de ti”.

“Creo me estoy enamorando”, insistió él, siendo considerado de “básico” por Pamela, al no entregar mayores argumentos en el cara a cara.

“Qué básico, no esperaba menos de ti tampoco”, cerró Pamela Díaz.