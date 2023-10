Todo se pudrió: burro de Tierra Brava mordió a Junior Playboy...y hasta perdió la uña

Junior Playboy llegó al reality acercándose de inmediato a los animales, uno de ellos fue el burro. Pero en el adelanto de Tierra Brava, se ve que el animal lo traicionó: lo mordió en el dedo.

En conversación con LUN, contó que “nunca pensé que me iba a atacar. Yo lo llevaba para guardarlo al establo y lo llevaba con mi mano apoyada en el hocico por el costado. Ya íbamos llegando y se puso loco. No quería entrar al establo”.

“Quería andar libre. Ahí, en una descuidada, no sé que hizo, qué movimiento y me pescó mi dedo. Ahí se me fue todo a blanco, veía todo como una nube blanca. Me sacó un grito como del vientre”, argumentó.

Si bien no fue para mayores, sí perdió una uña y cómo se ve en el adelanto, gritaba del dolor.

“Tuve la conexión con él inmediatamente. Me fui encariñando con él, lo veía como mi mascota”, dijo sobre la reacción del animal.