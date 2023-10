“¿Y la Cata estaba ahí?”: Sebastián Ramírez quedó afligido después de enterarse de su percance nocturno

Durante estas últimas semanas, el participante de “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez ha intentando constantemente conquistar a iCata, quien no ha demostrado ningún interés en él.

En el living, el chico reality estaba con Constanza Capelli y Scarlette Gálvez cuando esta última le reveló que se tiró pedos durmiendo. Ramírez estaba sorprendido y preguntó: “¿Cuándo me reventé? ¿Ayer en la noche? Qué vergüenza ¿Y la Cata estaba ahí?”.

Ambas se estaban riendo, y él se notaba afligido mientras seguía consultado si es que estaba iCata presente en ese momento, y Cony dijo que ella creía que sí.

“Qué ordinario. Imagínate me vio robándole el plátano, ahora tirándome peos. Game Over”, señaló. Esto sucedió en la primera noche de Ramírez después de que se cambiara de la pieza del after.