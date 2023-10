Blanquita Nieves recordó el bullado caso con el doctor Anibal Lotocki: “Confiamos en la persona equivocada”

La showoman Francesca Cigna, más conocida como Blanquita Nieves, será una de las invitadas en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. Ella al ser recibida por el animador Jean Philippe Cretton, fue consultada sobre un antiguo problema que resurgió en su mente tras la lamentable muerte de Silvina Luna.

Este año, Silvina Luna, una presentadora argentina, falleció tras sufrir múltiples complicaciones que arrastraba después de someterse a una cirugía estética con el médico Aníbal Lotocki en 2011, quien utilizó metacrilato en la operación, un pegamento industrial.

Ella junto a tres mujeres denunció al médico por estas negligencias médicas, quien terminó siendo condenado a cuatro años de cárcel y a cinco de inhabilitación por mala praxis, de acuerdo a lo consignado por El País.

Francesca Cigna se operó con este doctor hace alrededor de 15 años. El animador le consultó a la invitada si es que se preocupó tras escuchar la noticia del fallecimiento de Silvina Luna. “Por supuesto que sí, no te voy a mentir. Debo decir que hasta ahora siempre fue un tema que me genera algo de vergüenza, porque miró atrás y digo ‘pucha que fui ingenua’”, partió.

“Eran otros tiempos, otro nivel de conciencia. Gracias a Dios yo he estado súper bien. O sea, estos 15 años, nunca he tenido ningún síntoma, ninguna complicación. No sé si tendrá que ver que hago mucho deporte, la verdad es que no sé”, añadió.

“Es un tema complicado”

Cigna aseguró que en esos años se hablaba de que en Argentina había un avance mucho más grande en las cirugías estéticas que en Chile. Se hablaba de un método revolucionario. “Realmente creímos. Yo creo que confiamos en la persona equivocada”, reflexionó.

Sobre qué conclusión sacó, Blanquita Nieves comentó que “yo creo que es súper importante trabajar el amor propio. Está bien hacerse algunos arreglos hoy en día, está la tecnología. Pero yo creo que es súper importante tener conciencia desde dónde estamos haciendo esto, si es desde el que yo me amo; amo mi cuerpo y quiero lo mejor para mi cuerpo, o si es desde un rechazo”.

“Yo creo que yo me operé desde esa creencia, de que no soy suficiente, tengo que convertirme en otra persona para sentirme aceptada y valorada. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría entregar: Trabajar ese amor propio y tener esa conciencia, desde dónde actuamos”, añadió.

Finalmente, sobre Aníbal Lotocki, la bailarina dijo que “espero también que salgan a la luz los resultados de la investigación y que la justicia también haga algo al respecto, porque hasta ahora se sabe que él sigue libre. No se sabe más allá. Es un tema complicado”.