“Cuando te pille”: Renata Bravo relata cuando Paty Maldonado la amenazó por sus imitaciones

Renata Bravo es una de las invitadas que compartirá la noche del sábado en “La Divina Comida”, por las pantallas de Chilevisión, donde contará aspectos de su vida de comediante y situaciones personales.

La acompañarán en el estelar del canal privado, como invitados y anfitriones, el periodista y animador de televisión Julián Elfenbein, su colega y conductor de noticieros Humberto Sichel, y la modelo María Isabel “Titi” Ahubert.

La noche que Renata reciba a los comensales relatará las dificultades que vivió cuando hacía imitaciones de figuras del espectáculo, incluida una amenaza en cámara de Patricia Maldonado, según el adelanto entregado a Publimetro.

A raíz de la pregunta de Julián sobre su imitación favorita, la actriz señaló que “creo que la Paty Maldonado era la que más me gustaba hacer lejos. Pero ella se enojaba mucho conmigo”.

Frente a esta revelación, Titi Ahubert le consultó si, efectivamente, la rabia era real en la cantante.

“Yo hago mi mea culpa también. Era muy chica, me aprendía el libreto y, claro, le ponía de mi cosecha, qué se yo… pero yo no entendía muchas veces los chistes”, admitió la intérprete.

“Mira, rota… cuando yo te pille en la calle”

“Entonces a ella le molestó un chiste que después yo con el tiempo lo leí y dije ‘sí, era para que se molestara’, pero yo no tenía idea de la historia detrás de ese chiste y ella se enojó”, comentó Renata.

En este sentido, Bravo aclaró fue este malentendido el que, finalmente, desató la ira de la opinóloga: “Me amenazó en cámara, me dijo… yo estaba, me acuerdo, viendo la tele y me dijo ‘mira, rota… cuando yo te pille en la calle te voy a sacar con este dedo la córnea’, me dijo, ‘la córnea te voy a sacar’”.

Asimismo, la comediante asegura que fue una época difícil: “Yo en esa época tenía amenazas en mi casa, yo vivía sola. Entonces, yo no digo que fue la Paty, pero…”

“A mí me pusieron guardaespaldas en el canal. Claro, cuando yo trabajaba en el ‘De Pe a Pa’ y la gente se enojaba porque yo la imitaba, entonces del canal (TVN) me pusieron unos guardaespaldas”, afirmó.

“Muchas veces yo dormí en el canal y, cuando tenía que ir a grabar, afuera iba con estos guardaespaldas porque, claro, había recibido amenazas, pero yo creo que esas amenazas eran parte de como un juego, porque nunca me pasó nada la verdad”, reflexionó acerca de la gravedad del asunto.