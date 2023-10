“Ella sabe que yo la quiero mucho”: Cony y Pincoya se dieron un emotivo abrazo de reconciliación en “Gran Hermano”

Una amistad que parecía perdida, un quiebre que se veía irreparable, está dando luces de una posible reconciliación. Constanza Capelli y Jennifer Galvarini se abrazaron después de estar distanciadas tras una fuerte pelea que tuvieron en una fiesta hace unas semanas en “Gran Hermano”.

Esto sucedió en la gala de nominación de este miércoles en donde se enteraron quiénes están en riesgo de eliminación este próximo domingo. La animadora Diana Bolocco dejó a las dos lulos para el final, sólo una de ellas iba a estar en placa de nominación.

Diana le consultó a la Pincoya qué sentiría si es que Cony estuviese en placa, ella se mostró sin preocupación debido a que estaba seguro que la bailarina será salvada por el público y que va a estar mucho tiempo en el reality.

“Hay un montón de errores que podría decir”

Por su parte, Constanza señaló sobre Jennifer que “yo siempre lo he dicho, yo quiero, adoro y amo a la Pincoya. Ella fue y es como mi madre acá dentro, cumplió un rol súper importante acá dentro para mí. Yo me jacto mucho de la palabra lealtad porque significa mucho para mí, y yo sigo sin imaginarme estar acá dentro sin ella”.

La animadora le preguntó a la bailarina si es que tenía algún arrepentimiento o si hacía un mea culpa de su estadía en el reality, y Capelli se rió porque consideraba que tenía muchos. “Hay un montón de errores que podría decir, pero creo que de repente precipitarme mucho, reaccionar antes de conversar las cosas. Creo que así se han perdido muchas relaciones que he tenido acá dentro”, afirmó.

“Creo que reaccionó antes de conversar las cosas y esa reacción de repente puede ser tan impulsiva que aleja y distancia, y eso lo entiendo”, agregó. Diana le consultó si eso incluye a Jennifer e inmediatamente lo afirmó.

La Pincoya le tomó la mano y dijo: “Somos humanos, todos nos peleamos, no digas eso, no te arrepientas de nada, tasti”. Ellas se abrazaron emocionadas y mirándose directamente a los ojos. Jennifer con la voz quebrada agregó que “somos humanos, aquí nadie tiene que juzgar a nadie, no somos quién para juzgar, de los errores uno aprende. Nadie tiene que juzgar a nadie, el único que tiene que juzgar es Dios”.

“Tú sabes que yo te quiero”

Diana le preguntó a Jennifer si es que tiene algo que decirle a Cony, y le dijo: “ella sabe que yo la quiero mucho”, lo que rompió a la bailarina, y ella por su parte le respondió “tú sabes que yo te quiero, que te adoro, que a pesar de todo lo que pasó, tú eres muy importante para mí. Espero que no te quedes con lo último que pasó”. En broma, Pincoya aseguró que “yo ya me olvidé. Yo ni me acuerdo”.

Cony añadió que “a mí me importa verte bien y no te voy a mentir que sí me duele nuestro distanciamiento, porque obviamente me duele, pero mientras yo te vea bien, eso para mí es querer de verdad, sanamente”.

“Quizás nos enclaustramos mucho y ese fue nuestro error, pero parte de querer a alguien es soltarlo también y dejarlo que se desenvuelva como esa persona se quiere desenvolver. Nos ha servido a ambas, pero igual me duele no cucharear contigo”, cerró entre risas.