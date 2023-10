Gira Teletón 2023 regresa a regiones con shows masivos en 12 ciudades de Chile

Se acerca la Teletón, que este año será el 10 y 11 de noviembre, y, con ella, uno de sus eventos más esperados en las regiones: la Gira Teletón. Durante dos semanas una gran caravana de artistas y rostros embajadores de la cruzada solidaria visitará 12 de las ciudades donde Teletón tiene institutos de rehabilitación para invitar a las comunidades regionales a que se unan en apoyo de la campaña 2023.

A diferencia de los dos años anteriores, en que estos shows se realizaron en los institutos y con aforos limitados, este año el escenario de la Gira Teletón se trasladará a puntos neurálgicos de las ciudades.

La Gira Teletón se realizará entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre, y contará con la participación de animadores, animadoras, cantantes, bandas y artistas para diferentes públicos, show que servirá como marco para invitar a todas las personas a conocer lo que Teletón hace en los institutos del país gracias a los generosos aportes que año a año las personas realizan en la campaña.

Gira Teletón

Entre los artistas que estarán participando en la Gira Teletón se encuentran Los Viking’s 5; Zúmbale Primo; Amerikan Sound; Camiseta 22, que reúne a ex integrantes de la banda Guachupé; Alanys Lagos, una de las artistas revelación de la música ranchera en Chile; Nico Ruiz, cantante y ex participante de The Voice Chile, y más artistas que serán confirmados próximamente a través de las redes sociales de Teletón. En la gira también participarán influencers, entre ellos Ignacia Antonia, Tati Fernández, Oliver Borner, además de Roberto Rosinelli y Jaime Proox, del medio digital Vamo’ a Calmarno.

El detalle del itinerario de la Gira Teletón por ciudad y localidad del país es el siguiente:

Gira Norte

● Arica: Lunes 23 octubre. Plaza de Armas (Morro)

● Iquique: Martes 24 octubre. Estacionamiento U. Arturo Prat

● Calama: Miércoles 25 octubre. Finca San Juan

● Antofagasta: Jueves 26 de octubre. Estacionamiento Estadio Regional

● Copiapó: Viernes 27 octubre. Plaza de Armas

● Coquimbo: Sábado 28 octubre. Estacionamiento Mall Plaza La Serena

Gira Sur

● Talca: Lunes 30 octubre. Plaza de Armas

● Concepción: Martes 31 octubre. Plaza de Armas

● Temuco: Miércoles 01 noviembre. Plaza de Armas

● Valdivia: Jueves 02 noviembre. Helipuerto Costanera

● Puerto Montt: Viernes 03 noviembre. Plaza de Armas

● Coyhaique: Sábado 04 noviembre. Gimnasio Municipal

Todos los shows comenzarán a las 18 horas y se extenderán hasta las 20 horas.

Inauguración de la gira en Arica

La partida de la Gira Teletón en Arica coincidirá con la ceremonia de inauguración de las obras de mejoramiento y ampliación del instituto de la ciudad.

Las obras -que fueron financiadas con recursos del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por un monto de 3.500 millones de pesos- contemplaron la construcción de un segundo piso (para aumentar la disponibilidad de áreas asistenciales en el nivel 1), una modernización de las áreas terapéuticas y mejoras de eficiencia energética. Todo esto para brindar atenciones con la mejor tecnología, calidad y calidez a los más de 600 usuarios que se atienden cada año en este centro.