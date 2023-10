José Alfredo Fuentes y el regreso con su esposa tras 20 años separados: “Nos cuidamos mucho, nos queremos, nos protegemos”

José Alfredo Fuentes será uno de los invitados a Podemos Hablar, que se emitirá este viernes por Chilevisión. En la instancia, Jean Philippe Cretton, le preguntará sobre su actual relación con su exesposa y cómo ha sido volver a vivir con ella después de 20 años.

“Nunca hubo una separación muy lejana, al principio si claro, no nos veíamos con mucha frecuencia, pero después ya por el hecho de una nieta más grande y de otros cuatro nietos chicos, y de reuniones familiares, he estado constantemente en la casa de Isabel”, partió diciendo el “Pollo” Fuentes.

Explicó que “este ltimo tiempo que hemos estado solos los dos, desde hace bastantes años, en una conversación telefónica coincidimos en que para qué estábamos separados si nos estábamos viendo siempre ¿por qué vivíamos en casas separadas? Así que dejé mi departamento y me fui al departamento de Isabel, y estamos juntos, nos cuidamos mucho, nos queremos mucho, nos protegemos, paseamos, estamos con la familia. Felices”.

La cercanía de la muerte

“Tengo 76 y sé que la pared de enfrente está un poco más cerca cada día. Entonces, sí complica un poco saber que estás viviendo un tiempo que no sabemos cuánto, pero es poco en relación a los más jóvenes. Me da lata tener que irme, no tengo muchas ganas, pero de repente cuando ya las cosas no estén bien, cuando esté arrastrando las patitas y tenga que necesitar ayuda, es mejor que se vaya dignamente uno”, dijo el cantante con respecto a la vejez.

“Yo pienso que uno pudiera elegir con cierta prudencia y, por supuesto con tiempo, el momento de decir: está bueno, saquen las mangueritas esas y déjenme …”, sentenció.