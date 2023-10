“La próxima vez aléjate”: tunden en redes a Justin Bieber por pedir oraciones para Israel usando foto de Gaza

La guerra entre Israel y Hamas continúa y sigue dejando miles de muertos, y muchas celebridades se han unido para pedir por la paz y el cese de la masacre, como Justin Bieber.

Y es que el cantante utilizó sus redes para pedir oraciones y paz para Israel, pero cometió un grave error, lo que hizo molestar a sus seguidores, y lo hozo recibir miles de críticas.

De hecho, hasta le pidieron que mejor se callara y alejara si no estaba seguro de lo que iba a poner, y muchos no piensan perdonarle este error.

Critican a Justin Bieber por pedir oraciones para Israel con foto de Gaza

Justin Bieber tuvo una buena intención, pero cometió un grave error, y es que a través de sus historias de Instagram pidió oraciones para Israel, pero con una foto de Gaza.

“Rezando por Israel”, escribió el cantante, pero usó una foto de Gaza destruida por los bombardeos de Israel, causando indignación y molestia en sus seguidores.

Justin Bieber sube un storie en la que pone “praying for Israel” sobre una foto de Gaza destruida por los bombardeos de Israel. Qué locura. pic.twitter.com/nbyqWb2yfm — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) October 11, 2023

“Justin Bieber sube un storie en la que pone “praying for Israel” sobre una foto de Gaza destruida por los bombardeos de Israel. Qué locura”, “la próxima vez aléjate Justin por favor”, “cuando uno no está seguro de algo mejor no poner nada”, “que vergüenza con este tipo de artistas, no investigan, no les importa nada, solo lo hacen por quedar bien”, y “para hacer algo así es mejor quedarse callado”, fueron algunas de las críticas en redes.

Ante esto, el cantante eliminó la historia, y compartió otra con el mismo mensaje “orando por Israel”, pero sin imagen, solo con un fondo verde, corrigiendo el error, pero sin decir nada.

Justin Bieber El famoso corrigió el error y volvió a pedir oraciones para Israel (@justinbieber/Instagram)

Sin embargo, no ha sido el único que cometió este error, pues a Jamie Lee Curtis le sucedió lo mismo al mostrar su apoyo a Israel, usando una imagen de niños palestinos mirando al cielo, y llenos de terror, mientras se refugiaban de los ataques aéreos israelíes.

Al darse cuenta la famosa actriz borró la imagen y publicó otra con la bandera de Israel, sin comentar nada, y además, prohibió los comentarios en la publicación, lo que la hizo recibir miles de críticas también.