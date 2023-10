“No me valorizan”: Bombo Fica descarta volver a Viña y crítica enfáticamente a la organización

Daniel “Bombo” Fica estará de invitado este viernes al programa “Podemos Hablar”, por las pantallas de Chilevisión, instancia en la que ser referirá a diversos temas profesionales y personales, dada su connotada trayectoria en el humor chileno.

Uno de los tópicos que abordará será su relación con el Festival de Viña del Mar, evento en el cual ha participado en diversas ocasiones con muy buenos resultados.

En este sentido, Jean Philippe Cretton, conductor del estelar de CHV, le consultará sobre si evalúa la posibilidad de volver a pisar el escenario de la Quinta Vergara, ante lo cual Bombo responderá tajantemente que no, según la información que fue entregada a Publimetro.

“Para mí el Festival de Viña ya es un tema pasado. Creo que ya se hizo lo que se tenía que hacer. Mi experiencia con la última oferta no fue la más grata. Este país paga muy bien a los artistas extranjeros y muy mal a los artistas chilenos; eso es una realidad que se ha dado por siempre” inició sus argumentos.

Ahora el cuento es la interpretación que uno hace ¿a quién le hace uno el Festival de Viña? ¿Se lo hace al mundo, internacional? ¿Se lo hace a la gente que está en la Quinta Vergara? O ¿Se lo hace a la gente que está viendo a través de los televisores? Entonces, uno se plantea y dice “bueno ¿sobre qué base voy a cobrar yo?”. Cuando yo voy a un festival de esta magnitud yo pierdo mi rutina. Mi rutina es la que a mí me genera trabajo durante todo el año. Yo monetizo eso, yo digo “durante el año puedo ganar esto…”, señaló, añadiendo que preparar una rutina de humor significa un año de trabajo.

El comediante explicó los motivos por los que rechazó la oferta de participar nuevamente en el certamen viñamarino, citando una entrevista anterior de una emisora radial.

“No llegamos a un acuerdo económico porque me ofrecieron 40 millones y yo consideré que era poco en comparación a lo que le van a pagar a la Karol G. Porque me habían soplado que le pagaban como 850 millones, no sé si fue eso o fue más, no tengo idea. Si considero que lo que me iban a pagar no era suficiente, yo no tomo el negocio no más, pero no tengo por qué ocultarlo”, se desahogó Fica.

En este sentido, el humorista expresó un profundo malestar con la organización del Festival de Viña. “Yo creo que si no me valorizan y no hay un valor, no solamente a mí, sino hacia el artista chileno, no voy a estar en un certamen”, aseguró.

Bombo Fica aprovechó la visita a “Podemos Hablar” para ahondar en sus críticas a los productores del evento de la ciudad jardín.

“Me molestó y me irritó, hasta el día de hoy, la presentación de Los Jaivas. Yo siento que Los Jaivas es, sin duda, hoy en día el grupo musical chileno más emblemático de la cultura nuestra. Representa nuestra cultura real. Llegar a 60 años de trayectoria, en otros países del mundo les hacen reconocimientos todas las semanas ¿cierto?”, destacó sobre la banda nacional.

“A partir de esa valoración, criticó acérrimamente el trato que le dieron a los intérpretes de “Sube a nacer conmigo hermano”.

“Entonces, que los hagan actuar a las tres de la mañana es una mirada de desprecio. Que le den prioridad a un artista mexicano (Alejandro Fernández), que por lo que escuché por ahí llegó medio pasadito de copas. Subió más guasqueado que león de circo a actuar. Que tenga él la prioridad de abrir el festival. Yo no sé quién es el, con todo respeto, el pelotudo que hizo ese día la parrilla … si es un chileno, cómo no va a tener la capacidad de entender lo que significa el reconocimiento de los 60 años en el festival más importante de Latinoamérica, y para el mundo”, descargó Fica.