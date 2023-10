“No sé por qué llamaron a la mujer esa”: Mónica se manifestó por expulsión de Rubén de Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano, Mónica Ramos, entregó su opinión respecto a la decisión que tomó CHV de expulsar a Rubén Gutiérrez del reality, tras ser acusado por Scarlette Gálvez de realizarle tocaciones sin consentimiento, mientras dormían en la misma cama.

Fue a través de live de Instagram que la integrante más veterana del encierro, manifestó su descontento con la forma que fue sacado el excarabinero de la casa estudio, alegando que a él también le deberían haber pedido su versión. Dando a entender que no fue escuchado por la producción.

[ “No me parece tu actitud”: Pamela Díaz y Daniela Castro a los gritos en Tierra Brava ]

“Lo quiero, lo quiero todavía. Lo quiero mucho. Encontré injusto, pero muy injusto, el hecho que no hayan llamado a los dos. No sé por qué solamente escucharon a la mujer esa, y no a Rubén”, dijo la mujer de 77 años.

Además, agregó que “a Rubén lo condenaron altiro, altiro, altiro, sin preguntar, sin nada, entonces eso me dolió mucho”, lamentó.

Ustedes ayer apenados porque la señora Mónica necesita dinero



Mientras tanto la señora Mónica:



"encontré injusto el hecho de que no los hayan llamado a los dos, no sé por qué solamente escucharon a la mujer esa y no a Rubén" #GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/SC5Ah3Xc4q — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 12, 2023

Mónica Ramos sobre expulsión de Rubén

Tiempo atrás, en conversación con Publimetro, Mónica Ramos también se refirió a la situación, puesto que fue testigo del polémico momento.

“Estamos en esta pieza y ‘Gran Hermano’ nos mandó a otra (...) Hans se acostó al lado mío y al lado de mi cama estaban Scarlette y Rubén, pero yo de ahí no supe nada más”, aclaró.

Posteriormente, “al medio día, cuando ellos se levantaron, Ignacia salió gritando cosas de Rubén”, indicó.

Con respecto a los dichos de Michelson, la exparticipante contó que habló “tonteras” haciendo alusión a la grave situación y que en ese momento se enteró de todo.

Sobre su relación con Rubén, Ramos sostuvo que “lógicamente llevábamos tres meses juntos y yo le tomé cariño, porque se preocupaba mucho de mí y de mi comida”.

Respecto a si lo perdonaría, comentó aquella vez que “Siempre y cuando no fuera.... porque fue un tema delicado, pero hasta ahí no más llego yo”, cerró.