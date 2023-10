Raquel Argandoña le lanzó ácida broma a Pancha Merino tras enterarse de que la producción le pagó un viaje

La actriz Pancha Merino realizará un viaje a España para instruirse como entrenadora personal, el cual será pagado por la producción del programa “Tal Cual” de TV+. La semana pasada, la animadora Raquel Argandoña se enteró de esto en vivo, y no pudo disimular su molestia ante esto.

Ahora llegó su compañero de animación de sus vacaciones, José Miguel Viñuela, y Raquel le informó de este hecho al aire al frente de Francisca. “Ay, pero Raquel tú te deberias alegrar por mí que está familia siria me robó todo, y que mi jefecito me paga un pasaje para que me convierta en la mejor coach de la televisión chilena”, afirmó tajante la actriz.

Viñuela le consultó cómo surgió esto, y su compañera de panel le respondió “es una inversión en un rostro importante que ha dado en este programa, que ha tenido éxito, para que aún sea mejor; para que vuelva con más éxito, están invirtiendo en mi conocimiento de crecimiento personal porque a la gente le ha servido mucho”.

La que puede, puede...

“La que puede, puede y la que no, como dice la Raquel, se sienta y aplaude no más”, agregó Merino. Por su parte, Raquel respondió que “no, sí yo me alegro (...) Yo puse una cara como que no me importaba, pero yo estaba picadísima”.

La dupla de animadores seguían discutiendo incrédulos este problema, y Pancha Merino señaló que la iban a meter en un problema, ya que el jefe le pidió que no contara esto, y se lo contó alguien por el sono a Raquel.

“Bueno, está la carrera corta y la carrera larga”, bromeó Raquel entre risas, ocasionando las risas de su compañero. “¿Qué quieres decir? ¿Qué yo hice algún un sacrificio? ¡No! ¡No! Es una inversión a un rostro que está dando lecciones”, se defendió efusivamente Pancha Merino. Los animadores se estaban riendo de este intercambio, y se frenaron pasando a una mención comercial.