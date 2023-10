¿Se molestó? Peso Pluma no se quedó callado tras “ninguneo” de Nicki Nicole

Nicki Nicole se sumó a la lista de cantantes cancelados en México luego que se hicieran virales en redes sociales sus últimas entrevistas donde negaba por completo su romance con Peso Pluma, pese a las contantes salidas y apariciones que han tenido donde se les ha visto muy cercanos.

Por si fuera poco, comparó su cercanía con el mexicano con un perro, por lo que los fans del doble P salieron en su defensa y le pidieron que se alejara de la rapera por no valorar su romance.

Qué terrible oficializar a alguien y que luego esa persona te niegue y te compare con un perro. Eso acaba de pasar con Peso Pluma y Nicki Nicole. pic.twitter.com/7S7o96yt2j — José Antonio (@poetadesquina96) October 12, 2023

“No, no me molesta (que me pregunten), pero o sea, imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro. ¿Entiendes? Es normal”, dijo Nicki al ser consultada sobre si le molestaba ser cuestionada por su relación.

Peso Pluma reaccionó a las palabras de Nicki Nicole

Luego de la ola de fuertes señalamientos hacia la argentina y tras las disculpas que pidió en su cuenta en Twitter asegurando que se trató de un mal entendido tras ponerse nerviosa por la pregunta, Peso Pluma rompió el silencio y se expresó en un mensaje en redes sociales.

gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta

pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo — naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023

El intérprete de ‘Ella baila sola’ lejos de mostrar molestia con quien aseguran que es su novia, pidió tolerancia y respeto hacia la privacidad de las personas, además, habló sobre no emitir juicios y malentendidos.

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes, somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, escribió dejando expuesto una vez más el cariño que siente por ella.

solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado .

🖤🫶🏻🖤 — Peso Pluma (@_PesoPluma) October 12, 2023

Y es que el cantante de corridos tumbados se ha mostrado como todo un caballero en cada una de las apariciones con la argentina, además, con los constantes comentarios que realiza en todas y cada una de sus publicaciones en Instagram, en donde ha remarcado el gran interés que siente por ella.

Fue el pasado 5 de octubre cuando la pareja se le vio llegar junta y tomados de la mano a los Latin Billboard 2023 y luego subir al escenario para cantar juntos, por lo que muchos suponían que se trataba de la confirmación de la relación, pero lo cierto es que más tarde ella desmintió tal situación, desatando el odio en los usuarios, quienes aseguran que solo lo ha usado para “colgarse” de su fama.