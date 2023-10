“Sería una experiencia nueva...”: Daniela Aránguiz contó la firme sobre su supuesta entrada a “Tierra Brava”

Un nuevo rumor nació alrededor del casting del reality show de Canal 13, “Tierra Brava”. Esto fue disipado en el programa “Me Late Digital” por el animador Daniel Fuenzalida, quien aseguró que Daniela Aránguiz estaría en conversaciones y muy cerca de ingresar al encierro.

Esto fue abordado en el panel de “Zona de estrellas”, en donde la involucrada contó la firme sobre su posible ingreso. “La idea es muy sabrosa. La verdad, es que yo tuve negociaciones con Canal 13 para el reality cuando estaban haciendo los castings. Me llamaron, tuve una reunión, pero yo no quise, por el tema de mis niños”, partió.

No se cierra a la posibilidad...

Ella insistió que la idea le parecía muy atractiva, pero aseguró que no hay conversaciones actualmente. “De verdad, sería una propuesta muy interesante. Tendría que pensarlo, coordinar toda mi vida afuera. Primero, tiene que llegar una propuesta, que no ha llegado”, agregó.

“A mí, en lo personal, no me parece desagradable la idea. Quizás sería una experiencia nueva, a mí me han ofrecido muchos realities, incluso uno en que participó Adri. Yo estuve en negociaciones con Canal 13 para hacer un docureality, y dije que no”, continuó la panelista.

Pablo Candia se puso en el supuesto de que si trabajase en “Tierra Brava”, qué rol le gustaría tomar. Ella no lo dudó, “participante, iría a jugar obvio”, señaló.