“Sólo hablo desde el corazón”: Perla Ilich publicó potente reflexión sobre la inseguridad

La exchica reality, Perla Ilich, acostumbra a ocupar sus redes sociales para entregar sus reflexiones y opiniones personales, especialmente en sus historias de Instagram.

Ella publicó un mensaje en su red social y entregó un sincero mensaje: “una mujer valiente no es la que no siente pena; la que no siente miedo; la que no tiene inseguridad; la que a pesar de sus malos momentos, se levanta, y a otros les pareciera que nada pasó”.

“No señor, a veces las personas suelen ser crueles cuando te ven en un mal momento y luego te ven en una foto sonriendo. No es que no sientas nada, es solo que te levantas a pesar de todo, luchas contra esa sensación, y más si tienes tres razones maravillosas que son los hijos para hacerlo”, agregó.

“Esa es una mujer valiente y me considero humana, frágil, no perfecta, porque nadie lo es, pero sí una mamá valiente (...) Sólo hablo desde el corazón”, terminó Perla Ilich.