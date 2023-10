“Vi cosas que no quería ver”: La Rancherita desclasificó curiosa fiesta de Arturo Vidal en México

María Carolina Figueroa Molina, más conocida como La Rancherita, desclasificó una invitación que Arturo Vidal le hizo en México a una fiesta donde literalmente esta

La cantante participó de una entrevista a corazón abierto en el programa “Un día más”, que conduce Karol Dance en Youtube.

En el espacio repasó su carrera musical y recordó los pololos que tuvo, partiendo por el seleccionado nacional que surgió en Colo Colo.

La historia de amor entre Carolina Molina y Arturo Vidal se remonta a hace casi dos décadas. “Él me buscó a través de un periodista de Mega”, recordó.

También rememoró el amor que se produjo justo cuando Vidal partió al Bayern Leverkusen y la prensa los fotografió juntos en el aeropuerto.

Pese a ello, su juvenil pololeo no perduró -él tenía 18 y ella 23- porque el actual novio de Sonia Isaza se salió de madre.

“Él fue a mi casa a pedirle oficialmente a mis papás que quería llevarme a Alemania. Mi mamá, que tenía un carácter fuerte, le preguntó ‘¿mi hija va a seguir cantando’”, recordó.

Sin embargo, Arturo Vidal arruinó todo al responder “no, no. Esas payasadas no tiene para qué seguir haciéndolas. A su hija no le va a faltar nada”.

¿Un remember?

Sin embargo, lo que más llamó la atención de estas nuevas revelaciones, fue cuando “La Rancherita” filtró que mucho tiempo después Arturo Vidal la invitó a una fiesta en México de la que salió arrancando.

“Después en México una vez me contactó, pero ya había terminado con mi pololo”, lanzó para que quedara claro que estaba soltera.

En ese momento Karol Dance le preguntó si hubo “remember” con el Rey Arturo después de tanto tiempo y La rancherita lo negó con un dato revelador.

“Fui a esa fiesta y vi cosas que no quería ver. Yo estaba soltera y me invitó a una fiesta con más gente. Su intención era clara. Habían hartas colombianas y venezolanas. No estaba cómoda con el ambiente”, señaló.