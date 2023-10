Borrón y cuenta nueva: Miguelito dejó atrás el conflicto con Fabio y Junior Playboy

En las pantallas de Canal 13 se vio un conflicto en “Tierra Brava”, el comediante Miguelito se molestó enormemente con gran parte del grupo de los hombres debido a las bromas de las cual ha sido objeto debido a su tamaño, y su aparente disposición al humor.

Sin embargo, Miguelito puso en manifiesto su enojo con Junior Playboy y Fabio en la jornada de nominación, donde los nombró como personajes que sí lo han provocado y lo han tratado de mala manera.

En el último capítulo del reality, tras la eliminación de Azzart Maveth, el chico reality se acercó a Miguelito, y le pidió un minuto de su tiempo para poder hacer las paces con él y Fabio. Ellos se juntaron a hablar en el patio de la casa orquestada por el ex “40 ó 20″.

Se llegó a la paz

El comediante no tenía claro a qué se debía esta junta, y él dijo: “Si es por el cara a cara, me parece que el enojo es un poco tonto. Como tú dijiste, lo del cara a cara queda ahí”. Sin embargo, Fabio discrepó, “Me pareció un poco destructivo. Si a mí me dicen: ‘Fabio, no me bromees más’, porque me ha pasado, yo no lo bromeo más”, argumentó.

“Nosotros hablamos, yo te dije ‘Moléstame, pero cuando estemos los dos solos’”, le recordó el exintegrante “Morandé con Compañía” a Fabio, a lo que éste le recordó a Miguelito que también le ha dicho cosas ofensivas. “El otro día me dijiste: ‘Tan grandote y sin cerebro’, y yo fui el primero en reírse de eso”, señaló. El humorista le pidió disculpas por eso.

Luego de esto, ellos procedieron a darse un abrazo de reconciliación, y aseguraron que existe buena onda entre ellos y que el conflicto queda atrás. Fabio en tono de broma le advirtió a Miguelito: “Prepárate que ahora que hicimos las paces te voy a joder”.