Celos desatados en Tierra Brava: Pamela Díaz protagoniza un triángulo amoroso...hubo beso apasionado

Durante el episodio de Tierra Brava emitido este jueves, se mostró un nuevo reto para los 16 participantes, donde los conductores les informaron que por las próximas horas tendrían que pasar esposados con uno de sus compañeros, haciéndolo todo en pareja, desde dormir hasta ir al baño. Las parejas conformadas para esposarse fueron: Pamela y Fabio, Dani y Uriel, Junior y Camila, Luis y Chama, Eva y Botota, Simón y Miguelito, Azzartt y Guarén, y Jhonatan y Shirley.

Azzartt, enojada aún por su votación en el pasado “Cara a Cara”, se resistió inicialmente a ponerse las esposas con Guarén, mientras Luis y Chama aprovecharon la oportunidad de estar juntos para regalonear en la cama, y Jhonatan y Shirley mantuvieron muy buena onda, lo que no cayó nada de bien a Pamela.

Los celos se apoderan de Tierra Brava

Pamela y Fabio conversaron íntimamente y tuvieron un gran acercamiento. “No me caías muy bien, pero desde hace dos semanas estás muy simpático y amoroso. Había una distancia, no hablábamos, tú andabas con todas las chiquillas”, le reconoció “La Fiera”. “Tú tampoco te acercas nada, y a mí también me cuesta un poco acercarme si no veo un poco de interés. A lo mejor ahora te estás dejando llevar. Qué bueno que tu manera de pensar en mí está cambiando”, le respondió cariñosamente Fabio.

A la mañana siguiente, el “Huaso” Gutiérrez los fue a despertar a sus habitaciones, pero Fabio y Pamela se negaron a hacerlo, para darle celos a Jhonatan. “El desgraciado no se levanta. Levantó solamente la cabeza para mirarme, me miró a los ojos y se volvió a acostar. Y la volvió a abrazar. Oh, que me da rabia”, le reconoció el modelo a Shirley sobre su competidor.

Consultados por los conductores sobre cómo fue dormir con Pamela, Fabio dijo tener “cada vez más curiosidad de conocerla. Fue una buena oportunidad para estar más a solas, y me gustó dormir en cucharita con ella”. Finalmente, como premio por cumplir con el reto, Sergio y Karla sortearon un pasaje doble a Buenos Aires, que terminó ganándose Simón.

Sigue la teleserie

Debido a la actividad de las esposas, Pamela pasó todo el día enojada con Jhonatan. “Igual lo pasó bien Jhonatan, estuvo hasta las 5 de la mañana conversando cag... de la risa (con Shirley)”, reclamó “La Fiera” a sus compañeros. “Pero no dormimos en cucharita”, le respondió Jhonatan, a lo que Fabio se metió agregando “Y fue su mejor noche”, para la rabia del modelo.

Una vez terminada la actividad, Jhonatan siguió intentando conversar con Pamela, pero ella continuó mostrando hostilidad. “Te extrañé anoche”, le dijo cariñosamente él. “No se notó (...) Estoy cruzada contigo”, le reconoció ella. Posteriormente el modelo le aseguró que la larga conversación que tuvo con Shirley fue sólo por buena onda. “Ella es simpática y bien inteligente. Creo que se podrían llevar bien”, le dijo, pero Pamela sólo respondió con ironía: “¿Tengo que ser amiga de ella ahora?”.

Mientras que en una actividad de cocina, Jhonatan le comenta a Pamela, que “casi todos allá piensan que soy un oportunista de que ando detrás de ti”, a lo que Pamela le contestó que “eso es lo que dicen todos los falsos, hablan cosas y después se hacen los h…”

Ya reconciliados después del duelo -donde se dieron su primer beso en público a pedido de Azzartt- Jhonatan le admitió a Pamela que le molesta mucho la actitud de Fabio. “Este h... lo está haciendo para pelear, está diciendo que va a ser el lindo, el tierno, vamos a ver. Y algún día va a caer. Esas son las cosas que me molestan, esas actitudes. Y si me prueba, le respondo”, dijo el modelo.

En el adelanto del próximo capítulo, se pudo ver a Pamela y Jhonatan finalmente besándose en la cama, y ella diciéndole “Llevamos muy poco tiempo, después vas a decir que soy fácil”.