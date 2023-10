Claudio Moreno y Kurt Carrera son los nuevos famosos que se enfrentarán en “El Purgatorio”

Esta noche se viene el capítulo número 12 del estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, en donde los famosos responden por sus pecados y juegan para enterarse quién será enviado al Paraíso o al Infierno. En esta edición los invitados son los comediantes/pájaros: Claudio Moreno (el actor detrás de “Guru Guru”) y Kurt Carrera (el actor detrás de “Tutu Tutu”).

Claudio Moreno se inició como bailarín de programas televisivos en los años 80, y en los 90 incursionó en la comedia y la actuación, primero en el disfraz del entrañable “Guru Guru”, el eterno acompañante del Profesor Rossa, y luego con personajes como “Carlos Núñez Núñez” y los “Blondon Boys”. Simultáneamente, superó exitosamente una adicción a las drogas y creó una fundación que ayuda a otras personas en su situación.

Por su parte, Kurt Carrera se inició actuando en teleseries como “Adrenalina”, pero destacó como dupla de Pablo Zamora en personajes cómicos como “Los hermanos sin dolor” y “Salomón y Tutu Tutu”, donde interpretó a una parodia del “Guru Guru” de Claudio Moreno. Posteriormente siguió en la comedia en solitario como parte de “Morandé con compañía”, y actualmente gira por Chile como dupla de stand up con su antiguo rival, Moreno.

Los humoristas antes del juicio final

En relación a su participación en “El Purgatorio”, Claudio Moreno aseguró que “voy a hablar de todo, porque no tengo ni un drama del pasado. Hablaré de mi presente, de lo que espero del futuro, de las cosas buenas que me han pasado y también de las cosas no tan buenas que me han pasado. Estoy preparado para las tallas de Slimming y Chiqui, y deseo con todo mi corazón irme al cielo”.

Por su lado, Kurt Carrera indicó que “en este programa hay que pasarlo bien y disfrutar, y qué mejor que hacerlo con Claudio, que fuimos rivales y llegamos a ser amigos. No me complica ningún tema porque ya estamos muertos, y espero irme al cielo porque creo que he sido una buena persona. Además, siento que Canal 13 es mi casa porque partí ahí en ‘Adrenalina’ y lo pasé increíble”.