Critican a Bad Bunny por frase en la que se refiere a J Balvin en su nuevo disco

El cantante Bad Bunny mantuvo a la expectativa a todos sus fanáticos con lo que sería el lanzamiento de su nueva producción discográfica que lleva por título ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’.

Puede leer: Creen que enfermedad de Anuel fue una estrategia para no ser opacado por Bad Bunny

El disco tiene 22 canciones que desde hace días eran presentadas con una llama de fuego, y que hasta ahora fue revelado. El cantante aclaró por medio de su comunidad de WhatsApp que el album no es para los niños, por lo que pidió atención a los padres con respecto a ello.

“Gracias por estar ahí conmigo. A los reales. Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes, pero este álbum en específico es 100% para ustedes como ningún otro. Hoy día mucha gente escucha la música solo pa criticarla y se olvidaron de sentirla pa disfrutarla... mi consejo, no escuchen este álbum, disfrútenlo. A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco no es pa ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije”, escribió el cantante en su comunidad de WhatsApp momentos antes del lanzamiento.

Bad Bunny desde su comunidad de WhatsApp Captura de WhatsAapp

¿A quién le lanzó indirectas Bad Bunny?

Pero han sido las colaboraciones las que también han sorprendido, pues el puertorriqueño se dejó acompañar de otros artistas como Young Miko en ‘Fina’, así como Mora en ‘Hibiki’, por otra parte, Bryant Meyers en ‘Seda’ y Luar La L. en la canción ‘Telefono Nuevo’.

Asimismo, ‘Mercedes Carota’ con YOVNGCHIMI, también ‘Perro Negro’,con Feid, ‘Acho PR’ con Arcangel, De la Ghetto y Ñengo Flow y el tema ‘Thunder y Lightning’, con Eladio Carrión, en el que se refiere a J Balvin con la frase “ustedes son amgios de todo el mundo como Balvin”.

Elkin de la Oz, mejor conocido en las rede sociales como ‘Dímelo King’, publicó un extracto del tema y las reacciones no se hicieron esperar, pues de manera dividida criticaron y otros que aseguran que sacaron de contexto la frase.

“Bueno, amigos de todos menos de Bad Bunny a partir de ahora 😂”, “Oportunismo en su momento en Oasis y ahora desagradecimiento hacia alguien que lo ayudó a internacionalizarse mucho más”, “Cuando el ciego empieza a ver lo primero que suelta es el bastón que le dio la mano”, destacan entre las reacciones.

Karol G y Shakira también llevaron lo suyo

En la primera canción que lleva por título ‘Nadie Sabe’ en la que dice “Hoy me levanté aborrecío’ como Laura Bozzo. Con gana’ ‘e dispararle a alguien encima de una pista. Hace tiempo no veo a mi terapista. Quizá por eso es que tengo la mente bizca”.

En el tema ‘Vuelve Candy B’ hay una frase en la que dice que “Vengo de PR de donde son las verdaderas bichotas” mientras que el tema ‘Los Pits’ en el que hay un guiño a la canción de Shakira con Bizarrap en la que se escucha ”Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar, Papá Dios me ayuda sin tener que madrugar”.