“Él ya no es totalmente verbal”: amigo de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

Los ojos desde el año 2022 están puestos en la salud de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal (conocida como FTD). Toda su familia cada cierto tiempo da a conocer el estado de salud del actor y cómo lo va afrontando.

Y ahora su amigo Glenn Gordon, reveló su estado actual y es impactante, ya que aseguró que el protagonista de Duro de Matar, ya perdió la capacidad de hablar.

“Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”, dijo.

Añadió al The New York Post que “es como si estuviera viendo la vida a través de un velo. Mi sensación es que de tres minutos, en sólo uno él sabe quién soy”.