“Es cizañera”: Camilísima reveló una fea experiencia que vivió con Daniela Castro en “Tierra Brava”

Camila Campos, más conocida como Camilísima, estuvo en el Live de Publimetro hablando de su paso por ‘Tierra Brava’, el exitoso reality de Canal 13 en el cual vivió varias anécdotas, aunque una en particular habría sido muy incómoda, y todo por culpa de Daniela Castro, a quien tildó de “cizañera”.

Aunque habló de diferentes aspectos de su participación en el programa de tele realidad, llamó mucho la atención cuando dijo lo que piensa sobre algunos de sus ex compañeros del reality, entre ellos la ex Master Chef.

En una dinámica del Live le pidieron que dijera la primera palabra que se le viniera a la mente tras escuchar el nombre de algunos personajes del reality.

Fue así como a Daniela Castro la asoció con la palabra “cahuín”, al escuchar Jhonatan Mujica, dijo “chupamedias”, de Pamela Díaz pensó que era “intimidante” y de Nicolás Solabarrieta expresó que lo encuentra “hermoso”, entre otras definiciones que entregó.

“Me compliqué entera”

Luego de haber dicho las palabras con las cuales asociaba a sus ex compañeros, le consultaron el por qué pensaba en el “cahuin” cuando escuchó el nombre de Daniela Castro. Fue ahí que Camilísima contestó con mucha honestidad.

“Lo debería cambiar por cizaña”, lanzó y luego explicó por qué piensa eso de la rubia concursante de Tierra Brava: “Ella es muy simpática y se muestra como una persona muy adorable, pero dentro de esa faceta me empezó hacer preguntas que me complicaron, me compliqué entera y ella no supo respetar que yo no quisiera hablar de esos temas”.

Después le consultaron qué tipo de preguntas le hizo Daniela que la incomodaron tanto y Cami respondió que “por más que yo le dijera ¡Dani basta!, que no, que no (siguiera), entonces dije a esta le gusta la cuestión”.

“Me empezó a preguntar de los problemas de paternidad de mi ex pareja (Sebastián Ramírez) y quería saber en qué trabajaba, de dónde sacaba plata. No tengo idea de lo que le pasó, no sé por qué lo hizo”, dijo Cami, dando a entender que la hizo sentir muy incómoda con sus preguntas.